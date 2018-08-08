Çevre Bakanlığı’ndan 160 tonluk atık katkısı

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında bakanlık ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 160 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

EKONOMİ KAZANDI

Proje ile şu ana kadar 103 ton kağıt-karton tekrar kullanıma kazandırılarak, bin 751 ağacın kesilmesi önlendi, 33 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 538 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi. Ayrıca 6 ton cam atık, 6.5 ton metal atık, 5.6 ton organik atık, 2.3 ton yemek artığı, 2 bin 960 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümü sağlandı.