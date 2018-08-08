İşeri: Hükümet kumardan medet umuyor

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, gündeme ilişkin yaptığı açıklama ile iktidarı ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi ve uygulamaya konulan başkanlık sisteminin çöktüğünü ifade etti. Yeni sistemin hükümetin hedeflerinin tam aksi istikamette etki yarattığını vurgulayan ilçe başkanı İşeri, “Tek adamlı bir sisteme piyasaların güven duyması mümkün değildi” dedi.

“YATIRIM YAPILAMIYOR”

Kimsenin yatırım hevesinin kalmadığını dile getiren İşeri, “Çünkü her an insanların mallarına el konulabilecek bir ortam var. Yasama, yürütme ve yargının tek kişide toplandığı bir ülkede; ne demokrasiden, ne de adaletten söz etmek mümkün değil. İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyor. Dış yatırımcılar gelmediği gibi ülkemizdeki yatırım sahipleri de yatırım yapmaktan çekiniyorlar” dedi.

“TL DEĞER KAYBEDİYOR”

Gelinen noktada ekonomiyi düze çıkartmanın mümkün olmadığını da savunan İşeri, “Ülke olarak işimiz çok zor. Temennimiz ülkenin iyiye gitmesi, refah seviyesinden herkesin eş değer pay alması, ama bu güvensizlik ortamı hem ekonomiyi perişan etti. Buna bağlı olarak döviz piyasası da allak bullak oldu. Türk lirası yüzde 30 değer kaybetti. Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar da ortada” diye konuştu.

“HANİ EKONOMİ ŞAHLANACAKTI”

İktidar temsilcilerinin cumhurbaşkanlığı sistemi ile kararların daha hızlı alınacağını ve hükümete olan güvenin artacağını savunduğunu da sözlerine ekleyen İşeri, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Fakat beklenenin tam tersi bir sonuç çıktı. Hani ekonomi şahlanacaktı, terör bitecekti. Maalesef hiçbirinden netice alamadık. Bu anlayışla ekonominin ayakta durması mümkün değil, yıl sonuna kadar 180 milyar dolar borç ödenecek.”

“KUMARDAN MEDET UMUYORLAR”

Hazinedeki paranın da tükendiğini kaydeden İşeri, şöyle konuştu: “Ülkeyi yönetenler dış borç arayışında. Bedelli askerlik ve imar affı gibi düzenlemeler tamamen günü kurtarma adına yapılan, vatandaştan ne toplayabilirsek anlayışı içindeki projeler. Hükümetin sanal alemdeki kumarı da serbest bırakmasını halkın takdirine bırakıyorum. Kumardan yurt dışına giden para 40-50 milyar dolar seviyesinde. Bu paranın yurt dışına gitmesindense cari finansman açığına dönüşsün mantığından bile medet umar hale geldiler. Bu paradan kim hayır görecek? Haksız yollardan elde edilen parayı millete maaş diye ödeyecekler.”