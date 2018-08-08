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Gebze Erbakan Vakfı Altınoluk’a gidecek

Milli görüş hareketinin merhum lideri, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı hayatta olduğu dönemde sık sık ziyaret eden Gebzeli milli görüşçüler, bu geleneklerini Fatih Erbakan’ı ziyaret ederek sürdürüyor.

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Milli görüş hareketinin merhum lideri, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı hayatta olduğu dönemde sık sık ziyaret eden Gebzeli milli görüşçüler, bu geleneklerini Fatih Erbakan’ı ziyaret ederek sürdürüyor. Erbakan Vakfı Gebze Şube yöneticileri, yapılan son toplantılarında bu hafta sonunda Fatih Erbakan ile Altunoluk’taki konutunda bir araya gelecekleri belirtildi. Yapılacak görüşme sırasında kurulması beklenen yeni parti ile ilgili olarak son hazırlıkların da masaya yatırılacağı belirtildi.

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