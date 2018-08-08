Milli görüş hareketinin merhum lideri, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı hayatta olduğu dönemde sık sık ziyaret eden Gebzeli milli görüşçüler, bu geleneklerini Fatih Erbakan’ı ziyaret ederek sürdürüyor. Erbakan Vakfı Gebze Şube yöneticileri, yapılan son toplantılarında bu hafta sonunda Fatih Erbakan ile Altunoluk’taki konutunda bir araya gelecekleri belirtildi. Yapılacak görüşme sırasında kurulması beklenen yeni parti ile ilgili olarak son hazırlıkların da masaya yatırılacağı belirtildi.
Bugün 14:01 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
Gebze Erbakan Vakfı Altınoluk’a gidecek
Milli görüş hareketinin merhum lideri, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı hayatta olduğu dönemde sık sık ziyaret eden Gebzeli milli görüşçüler, bu geleneklerini Fatih Erbakan’ı ziyaret ederek sürdürüyor.
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Bugün 14:01 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz