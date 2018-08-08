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Gergerlioğlu’nun gündemi Kuzey Marmara Otoyolu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yemin töreninin ardından başladığı soru önergeleri ile ilgili çıkışlarına bir yenisini daha ekledi.

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Bugüne kadar başta KHK’larla ilgili olmak üzere çok sayıda konu hakkında önerge veren Gergerlioğlu, son olarak Kocaeli’yi de yakından etkileyen Kuzey Marmara Otoyolu projesini gündeme aldı.

BAKANA SORDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemi ile verilen önergede proje nedeniyle doğanın tahrip edildiğini, çalışmalar sırasında işçi ölümlerinin yaşandığını dile getirdi.

GERGERLİOĞLU’NDAN TURHAN’A SORULAR

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için kaç ağaç kesilmiştir ve kaç kuş türü göç yollarını değiştirmek durumunda kalmıştır?

Proje sırasında kaç kültürel mirasımız yok olmuştur ve bu yok olan tarihi eserlerin isimleri nelerdir?

Çalışmalar sırasında kaç işçimiz iş kazası sebebiyle hayatını kaybetmiştir? Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bütün hakları verilmiş midir?

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi sırasında ekosistemin korunması için hangi çalışmalar yapılmıştır? Bu proje esnasında ekosistemde hangi tahribatların yaşandığına dair bir çalışma yapılmış mıdır? Böyle bir çalışma yapılmışsa sonuçları nelerdir?

Proje esnasında ortaya çıkan betonlaşma ile çevre ve sel felaketleri arasında bir ilişki var mıdır? Eğer bir ilişki varsa sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır?

Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin daha çevreyi, insanı ve kültürel mirası koruyacak şekilde yapılabilmesi için dünyadaki bütün örnekler incelenmiş midir? İncelenmişse bu projeye örnek dünyada hangi ülkelerin hangi çalışmaları vardır?

Projeden önce ve bugün uydudan çekilen fotoğraflarda yeşil alanların büyük bir kısmının tahrip olduğunun görüldüğü bilgisi doğru mudur? Bu bilgi doğruysa konuyla ilgili sorumlulara soruşturma açılmış mıdır?

Bugün 14:02 TSİ - Siyaset

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