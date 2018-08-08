Beşir Derneği’nden taksitli bağış imkanı!

Ülke genelinde faaliyet gösteren 250 temsilciliğiyle ülkemizin en ücra noktasına kadar ulaşıyor, kurban bağışı paylarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

BAĞIŞTA TAKSİT İMKANI

Dernek, 2018 yılı için vekâlet yoluyla kurban bağış bedelini yurtiçinde ve yurtdışında 800 lira olarak belirledi. Bağışçılarına anlaşmalı bankalarda 4 taksit imkânı da sunan dernek, www.kurbanbagisla.com web sitesinden online olarak 7/24 kolay ve hızlı bağış alabiliyor. Ayrıca hisse bedelini Beşir Derneği’nin banka hesaplarına EFT veya havale yöntemiyle yatırarak kurban bağışında bulunulabiliyor.