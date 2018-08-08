Dr. Gürkan Altun yeni yerinde hizmette

Körfez Mahallesi Ahmet Ergüneş Sokak’ta bulunan Altun İş Merkezi’ndeki yeni yerinde faaliyetlerine başlayan Uzm. Dr. Gürkan Altun, ailelere bir de önemli uyarıda bulundu.

DOKTORDAN UYARILAR

Altun, “Ailelerin mutlaka yeni doğan döneminden itibaren başlayarak düzenli çocuk sağlığı takibini yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü sağlam çocuk takiplerinde sessiz seyreden bazı hastalıkların erken tespit edilerek ona göre yönlendirilmesi çok önemli” diye konuştu.