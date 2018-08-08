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Bugün 14:04 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:06 TSİ )

Dr. Gürkan Altun yeni yerinde hizmette

Kocaeli’de çocuk sağlığı konusunda tanınan çocuk kardiyoloji ve çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Dr. Gürkan Altun, yeni muayenehanesinde hasta kabulüne başladı.

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Körfez Mahallesi Ahmet Ergüneş Sokak’ta bulunan Altun İş Merkezi’ndeki yeni yerinde faaliyetlerine başlayan Uzm. Dr. Gürkan Altun, ailelere bir de önemli uyarıda bulundu.

DOKTORDAN UYARILAR

Altun, “Ailelerin mutlaka yeni doğan döneminden itibaren başlayarak düzenli çocuk sağlığı takibini yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü sağlam çocuk takiplerinde sessiz seyreden bazı hastalıkların erken tespit edilerek ona göre yönlendirilmesi çok önemli” diye konuştu.

Bugün 14:04 TSİ - Sağlık

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