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Bugün 14:10 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:14 TSİ )

Haydar Baş'tan açıklama geldi

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, bazı internet sitelerinde haber konusu edilen Mustafa Eraslan ile arasındaki hukuki ihtilafta adaletin mutlaka yerini bulacağına işaret ederek, "Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır" dedi.

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, bazı gazetelerin internet siteleri ile ajansların bültenlerinde hakkında yer alan iddialara yazılı açıklama yaparak cevap verdi. 20 senelik siyasi ve akademik hayatı boyunca Türk Milletinin birliği, devletin bekası, Atatürk ilkelerinin ve inkılâplarının yaşatılması için çalıştığına işaret eden Prof. Dr. Baş, "Genel Başkanı olduğum Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu gayeler istikametinde program yapmadığı il ve ilçe kalmamıştır. Bu süreçte dava dosyaları 20 bin sayfaya ulaşan iftira ile dolu oyunlara alet edilmek istendik. Hepsinden alnımızın akı ile çıktık" dedi.

"Hukukun dışına çıkmayız"

BTP Lideri Prof. Dr. Baş, 72 senelik ömründe bir adım bile hukukun dışına çıkmadığını vurgulayarak, "Hukukun dışına çıkmayız. Haber konusu edilen Dr. Mustafa Eraslan ile aramızdaki ihtilafta da adalet mutlaka yerini bulacaktır. Ancak bazı mihraklar, tutanakları basına sızdırmanın suç olmasına rağmen karşılığını kendilerinin bildiği menfaatlerle bu suçu işlemeyi göze alarak bizlerin ifadelerini çarpıtarak basına yansıtmıştır" ifadelerini kullandı.

"Tezgâh kurgulandı"

Yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmediklerini kaydeden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, "Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor. Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla, ne de basit oyunlarla tanıyacak. Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır." dedi.

"Biz milletin gönlündeyiz"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, açıklamasının son kısmında Türk halkına seslenerek, "Biz ömrümüzü adadığımız Türk milleti ve devleti için yapmak istediklerimiz ile zaten gözler önünde ve gönüllerdeyiz. Devam eden yargı süreci esnasında tutanakları yayınlayan siteler için gerekli yargı süreci başlatılacaktır. Türk adaletine güvenimiz tamdır." şeklinde konuştu.

Bugün 14:10 TSİ - Siyaset

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