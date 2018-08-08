Edremit'in Güre Mahallesi’ne Kocaeli’den eşi ve 2 çocuğuyla beraber giden Zülküf Karataş (69), markete gidiyorum diyerek otelden çıktı. Daha sonra ailesi tarafından yaşlı adamdan bir haber alınamadı. Aile yakınları, telefonu almadan çıkan ve en son Saruhan Otel civarında görülen yaşlı adamın hayatından endişe ettiklerini, görenlerin insaniyet namına en yakın güvenlik ekiplerine bildirmelerini istedi.