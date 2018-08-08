Edremit'in Güre Mahallesi’ne Kocaeli’den eşi ve 2 çocuğuyla beraber giden Zülküf Karataş (69), markete gidiyorum diyerek otelden çıktı. Daha sonra ailesi tarafından yaşlı adamdan bir haber alınamadı. Aile yakınları, telefonu almadan çıkan ve en son Saruhan Otel civarında görülen yaşlı adamın hayatından endişe ettiklerini, görenlerin insaniyet namına en yakın güvenlik ekiplerine bildirmelerini istedi.
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Kocaeli'den Edremit'e tatile gitti, bir daha haber alınamadı
Kocaeli'den Balıkesir’in Edremit ilçesine yaklaşık 1 hafta önce tatile giden yaşlı adamdan dün akşamdan beri haber alınamıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz