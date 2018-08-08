Emek Partisi deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekti

Emek Partisi İl Başkanı Arzu Erkan partisinin il binasında düzenlediği basın açıklamasında Kocaeli sahillerindeki kirliliğe ve Halıdere’de taş ocağının vatandaşa ve çevreye olumsuz etkilerini değerlendirdi.

Ölümlere davetiye çıkartmaktan başka bir şey olmayacaktır

Erkan açıklamasında, “Çok değil, daha birkaç sene önce Körfez’de bulunan bazı limanlardan denize akaryakıt sızıntıları yaşanmış ve birçok deniz canlısı telef olmuş, doğamız kirlenmişti. Bunu hatırlamamız bile yeter. Şehrimizde 13 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölge, 7 Küçük Sanayi Sitesi, 3 Teknopark ve tamamı sanayi tesisleri tarafından kullanılan 35 liman var. Bir limanın daha kurulması, şehrin daha da yaşanılamaz hale gelmesi demektir. Kocaeli yeteri kadar sanayiye doymuş, bundan sonrası ölümlere davetiye çıkarmaktan başka bir şey olmayacaktır” dedi.

Halıdereliler çok haklı

Halıdere’de doğaya verdiği zararlarla sık sık gündeme gelen taşocağı ile ilgili konuşan Erkan, “Gölcük’ün güzelim Halıdere beldesinde bulunan ve 13 yıldır vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Taş Ocağı, ormana ve çevreye zarar vermeye devam ediyor. Daha önce durdurulan ocak, şimdi yeniden açılmak isteniyor. Halıdereliler, firmanın kapasite artışı ve yıkama tesisi kurulması projesi için bakanlığa sunduğu CED sürecinin başlaması nedeniyle bir araya gelerek günlerdir eylem yapıyor. "Köyümüze cellat istemiyoruz" diyen Halıdereliler çok haklı. “Her taraf beton oldu” diyenler, ormanları da katledenler aynı zamanda, denizi de dolduranlardır. Ne olacak Kocaeli’nin bu hali? Çevreyi katletmekten, doğamızı daha yaşanılmaz hale getirmekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Emek Partisi olarak, çevre düşmanı politikaların her zaman karşısında durduk. Dubai Port’ta da, Çöp Yakma Tesisi’nde de, Dilovası’nın saymakla bitmeyecek çevre kirliliğinde de. Daha yaşanılabilir, çevre dostu politikaları izlemek varken şehrin AKP’li siyasetçileri sermaye ne derse onu yapıyor, vatandaşı görmezden geliyor. Bunlara izin vermeyelim, çevreye ve geleceğimize sahip çıkalım” şeklinde konuştu.