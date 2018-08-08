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Kocaeli'deki Amiral atamaları Resmi Gazete'de

Kuvvet komutanlıklarında yapılan görev değişiklikleri ile ilgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 22 olmak üzere toplamda 121 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu.

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Kuvvet komutanlıklarında yapılan görev değişiklikleri ile ilgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 22 olmak üzere toplamda 121 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu. Kararname ile Kocaeli’de görevli amiraller de yeni görevlerine atandı. Kararnameye göre Kocaeli'deki yeni atamalar şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ataması yapılan isimler arasında 24 Haziran sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir konuşmasını alkışladığı gerekçesiyle CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin hedefi haline gelen ve apolet sökme polemiğinin odağı olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel yer aldı. Yüksek Askeri Şura kararları ile orgeneralliğe terfi eden Temel, bulunduğu göreve yeniden atandı. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin bastırılmasına önemli rol üstlenen Genelkurmay GNPP Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na getirildi.

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