İhsaniye de sahaya indi

Kulüp Başkanı Serdar Başoğlu "Vira Bismillah dedik. Sahaya çıkıp en iyi şekilde centilmence mücadele etmek istiyoruz. Hedefimiz her zamanki gibi Play-Off oynamak. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Genç bir ekibiz. Aramızdan ayrılanlar ve aramıza katılanlar oldu. Katılan arkadaşların çoğu Genç ve A Genç kategorisinde oynayacak.

ŞAMPHİYONLUK İLK HEDEFİMİZ DEĞİL…

Bu kadroyu şampiyon olsun diye kurmadık. hedefimiz yeniden Play-Off, ama geçen senenin üzerine daha da başarı koymak istiyoruz. Kamp düşünmüyoruz, çalışmalara kendi tesislerimizde devam edeceğiz. Kros koşularına da yakın zamanda başlayacağız muhtemelen, ama tabii ki hocamız karar veriyor bunlara” dedi.

BALTA DA BAŞARIDAN EMİN…

İhsaniyespor Teknik Direktörü Aykut Balta ise şunları söyledi: Genç takım da dahil olmak üzere, 25 kişilik bir ekiple çalışmalara başladık. Aramıza yeni katılanlar var, genç takıma 2000 doğumlu 5 tane oyuncu aldık. Onların haricinde Kullar’dan Orkun’u, Alikahya dan 98 doğumlu Caner, Batuhan ve Yunus' u kadromuza kattık. Arifiyespor'dan Abdullah Kotbaş'ı aldık. Tavşanlı'dan tecrübeli kaleci Sertan Saral'ı transfer ettik. İlker Açar'ı aldık, fakat şu an izinli haftaya başlayacak” dedi.

KALANLAR DA BELLİ…

Bu arada takımda revizyon sonrasında yleniden sözleşme yapılan Kaptan Emrah , Demirhan, Fatih , Hasan Doğan, Bünyamin, Ahmet, Yusuf ve Semih gibi oyuncular çalışmaları sürdürüyor. Enes, Uğur, Oğuzhan, Ali takımdan ayrıldı. Mehmet ÇABUKEL