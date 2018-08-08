Forma savaşı sürüyor

Yarın 3.Lig 1.Grup temsilcimiz, geçen yılın 2.Lig ekibi, transfer yasağı süren Körfezspor, kendisi gibi zor günler yaşayan bir zamanların efsane Süper Lig takımı, 3.Lig’e düşen 2.Grup takımı Karşıyaka ile oynuyor. Maç saat 18.00’de başlayacak. Körfez ekibi, 2. etap kamp çalışmalarını Afyon Oruçoğlu Otel’de sürdürüyor. Körfezspor, Afyon kampında ilk hazırlık maçını, 3.Lig 3.Grup temsilcilerimizden Gölcükspor ile oynamış ve 0 kazanmıştı. Takımımız daha sonra Afyon U-21 takımını 2-0 yendi. Yarın üçüncü hazırlık maçını İzmir temsilcisi güçlü Karşıyaka ile yapacak Körfez, 12 Ağustos Pazar günü Pazarspor ve 15 Ağustos Çarşamba günü Yeni Orduspor ile son hazırlık maçılarını oynayıp kente dönecek.

KOCAELİSPOR YARIN SANCAKTEPE İLE BOLU’DA KARŞILAŞIYOR

3.Lig 3.Grup’ta, iki yıl önce olduğu gibi yine Gölcükspor ile beraber mücadele edecek ve rakibiyle sezonun henüz 2.haftasında karşılayacak olan Kocaelispor, 2 Eylül’de başlayacak lig öncesi Bolu kampını sürdürüyor. Kocaelispor’un ikinci hazırlık maçı yarın saat 16.00’da, Bolu Termal Von Resort Otel sahasında oynanacak. Ekibiniz 3. hazırlık maçın ise 14 Ağustos Salı günü 16.00’da Eyüpspor ile Düzce Topuk Yaylasında yapacak. Yeşil Siyahlar, 18 Ağustos tarihinde oynayacağı 4. hazırlık maçı sonrası kente dönecek.