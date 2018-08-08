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İzmitli futbolcu Samsunspor yolunda

Samsunspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Hamburg'un 1996 doğumlu golcüsü Batuhan Altıntaş ile her konuda anlaştı.