Samsunspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Hamburg'un 1996 doğumlu golcüsü Batuhan Altıntaş ile her konuda anlaştı. Kocaeli Güneşspor’dan yetişen İzmitli futbolcu ile ilgili işin sadece imzaya kaldığı öğrenildi.
Bugün 15:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:16 TSİ )
İzmitli futbolcu Samsunspor yolunda
Samsunspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Hamburg'un 1996 doğumlu golcüsü Batuhan Altıntaş ile her konuda anlaştı.
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Bugün 15:12 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz