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Bugün 15:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:16 TSİ )

İzmitli futbolcu Samsunspor yolunda

Samsunspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Hamburg'un 1996 doğumlu golcüsü Batuhan Altıntaş ile her konuda anlaştı.

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Samsunspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Hamburg'un 1996 doğumlu golcüsü Batuhan Altıntaş ile her konuda anlaştı. Kocaeli Güneşspor’dan yetişen İzmitli futbolcu ile ilgili işin sadece imzaya kaldığı öğrenildi.

Bugün 15:12 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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