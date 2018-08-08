Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:16 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:20 TSİ )

Polise saldırmışlardı! Gece uykularında inlerine girildi

İzmit'te, düğünde çıkan kavgaya müdahale etmeye çalışan polislere saldıran ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapılar kırılarak içeri girilirken, uyudukları yataklarından kalkan 7 kişi gözaltına alındı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

23 Haziran tarihinde İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde kavga çıktı. Polis tarafları ayırmaya çalışırken, kavga eden iki grup birleşerek polise taş ve sopalarla saldırdı. 3 polis memuru yaralanırken, çok sayıda polis olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Polise mukavemette bulunan firari kişiler ile çeşitli suçlardan aranan kişilerin mahalle sakinleri üzerinde baskı kurması üzerine bu sabah saat 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik şube müdürlükleri ile İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinden oluşan çok sayıda polis ile 20 kişinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

UYKUDA BASILDILAR!

Özel Harekat polisleri kapıları kırıp açarak içeri girerken, uyudukları yataklarından kalkanlar tek tek gözaltına alındı. 16 evde ve araçlarda yapılan aramada polis her yeri didik didik aradı. Çeşitli suçlardan aranan 4 kişi, polise mukavemette bulunan 2 kişi ile 1 miktar uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 av tüfeği, 1 sustalı bıçak, 2 adet mermi ve 2,6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polisin operasyonu ile polis kameralarınca kaydedilirken, drone ile de havadan görüntü alındı. Özel Harekat polislerinin evleri girişi ve yataklarından kalkanların gözaltına alınışı, evlerde yapılan aramalar görüntülendi.

3-1533730745.jpg?

4-1533730751.jpg?

orta-resim-1533730765.jpg?

Bugün 15:16 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ... mask
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ...
Genç kadın, toprağa verildi mask
Genç kadın, toprağa verildi
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu
Torunuyla denize giden dede, boğuldu! mask
Torunuyla denize giden dede, boğuldu!
Dondurma almaya giderken ölüyordu mask
Dondurma almaya giderken ölüyordu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var... mask
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var...

GALERİ

Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı mask
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı
Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL