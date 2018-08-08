Kocaeli'de 08.08.18 çılgınlığı!

Evlilik cüzdanlarında 08. 08. 2018 tarihini görmek isteyen çiftler nikah salonlarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Evlenmek için müracaatını yapan çiftler bu özel tarihte evlenmenin sevincini yaşadı. Bugün nikah için aylar önceden tarih ayırtanlar olduğunu söyleyen İzmit Yunus Emre Nikah Salonu Evlendirme Birim Sorumlusu Fikri Sever, "Çiftlerimiz genellikle evlilik yıldönümlerini unutulmamasını istiyorlar. O yüzden 08.08.2018 tarihi önem taşıyor. Aylar önceden ayırtanlar oldu ve aynı zamanda son günlerde de bu tarihi isteyenler özellikle oldu. Yunus Emre Kültür Merkezimizde 15 nikah ve kent merkezinde bulunan 2 nikah salonumuzda da 3 nikah gerçekleştirildi. Bugün itibariyle İzmit'teki nikah salonlarında 18 nikahımız var. Normal günlerde 5-8 arasında nikah oluyor. Bugünün anlamı dolayısıyla 18 nikah var. Kocaeli genelinde ise 140 çiftin nikahı kıyıldı. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz." dedi.

8 AY ÖNCEDEN MÜRACAAT ETTİLER

Evlenmek için 08.08.2018 tarihini seçen Tuğçe Gül ile Ahmet Durmuş büyük mutluluk yaşadı. Aylar öncesinden bugün evlenmek için planlama yaptıklarını belirten Ahmet Durmuş, "08.08.2018 tarihi olsun istedik. Bu tarihi alabilmek için 8 ay önceden müracaat ettik. Bugüne özel olsun istedik. Mutluyuz ve heyecanlıyız." diye konuştu. Bugüne özel evlenme tarihi aldıklarını ifade edenTuğçe Gül, "Uzun zaman önce belirlediğimiz bir tarihti. Planlayınca hemen başvuruda bulunduk. Bizim için ve yakınlarımız için unutulmayacak bir tarih oldu." dedi.