Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:34 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:38 TSİ )

Kocaeli'de 08.08.18 çılgınlığı!

İzmit'te evlenmek için 08. 08. 2018 tarihini seçen çiftler, nikah salonlarını doldurdu. Kocaeli'ndeki nikah salonlarında bugün 140 çift evlendi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Evlilik cüzdanlarında 08. 08. 2018 tarihini görmek isteyen çiftler nikah salonlarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Evlenmek için müracaatını yapan çiftler bu özel tarihte evlenmenin sevincini yaşadı. Bugün nikah için aylar önceden tarih ayırtanlar olduğunu söyleyen İzmit Yunus Emre Nikah Salonu Evlendirme Birim Sorumlusu Fikri Sever, "Çiftlerimiz genellikle evlilik yıldönümlerini unutulmamasını istiyorlar. O yüzden 08.08.2018 tarihi önem taşıyor. Aylar önceden ayırtanlar oldu ve aynı zamanda son günlerde de bu tarihi isteyenler özellikle oldu. Yunus Emre Kültür Merkezimizde 15 nikah ve kent merkezinde bulunan 2 nikah salonumuzda da 3 nikah gerçekleştirildi. Bugün itibariyle İzmit'teki nikah salonlarında 18 nikahımız var. Normal günlerde 5-8 arasında nikah oluyor. Bugünün anlamı dolayısıyla 18 nikah var. Kocaeli genelinde ise 140 çiftin nikahı kıyıldı. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz." dedi.

8 AY ÖNCEDEN MÜRACAAT ETTİLER

Evlenmek için 08.08.2018 tarihini seçen Tuğçe Gül ile Ahmet Durmuş büyük mutluluk yaşadı. Aylar öncesinden bugün evlenmek için planlama yaptıklarını belirten Ahmet Durmuş, "08.08.2018 tarihi olsun istedik. Bu tarihi alabilmek için 8 ay önceden müracaat ettik. Bugüne özel olsun istedik. Mutluyuz ve heyecanlıyız." diye konuştu. Bugüne özel evlenme tarihi aldıklarını ifade edenTuğçe Gül, "Uzun zaman önce belirlediğimiz bir tarihti. Planlayınca hemen başvuruda bulunduk. Bizim için ve yakınlarımız için unutulmayacak bir tarih oldu." dedi.

orta-resim-1533731865.jpg?

3-1533731879.jpg?

Bugün 15:34 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha... mask
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha...
Kocaeli'deki Amiral atamaları Resmi Gazete'de mask
Kocaeli'deki Amiral atamaları Resmi Gazete'de
Murat Biçer’i sevenleri uğurladı mask
Murat Biçer’i sevenleri uğurladı
Başiskele’nin 8. Semt Konağı açıldı mask
Başiskele’nin 8. Semt Konağı açıldı
Kurbanlıklara sıkı denetim mask
Kurbanlıklara sıkı denetim
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var... mask
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var...

GALERİ

Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı mask
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı
Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL