İYİ Partili Başkan Kaman: Bu güven tazeleme kongresidir

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, il binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan basın açıklamasında kent ve ülke gündemini değerlendirdi.

KİMSEYİ ZORLA İMAM YAPAMAZSINIZ

LGS sınavında ortaöğretim öğrencilerinin açıkta kalmasını değerlendiren Kaman, "Ortaöğretim öğrencilerinin İmam Hatip Liseleri’ne veya meslek liselerine yönlendirmek isteniyor. Türk milleti çocuğunu zorla bir okula yönlendirmesine karşı çıkmalıyız. Hükümetin yaptığı, başörtüsü yasağındaki zorlamanın bir diğer benzeridir. Bu hükümet gelemeden önce başörtüsü yasaklanıyordu. Kimsenin çocuğunu imam yapmaya zorlamasınlar, isteyen zaten imam olur. Kimse din adına eğitimi heba etmemeli" dedi.

BU GÜVEN TAZELEME KONGRESİDİR

12 Ağustos Ankara Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda büyük kongrenin yapılacağını da söyleyen Kaman, “Koltuktan ayrılmama sevdasına ibretlik bir olaydır. Genel Başkanımız Meral Akşener, beklentinin altında oy alınması nedeniyle güven tazeleme kongresi düzenlenmesini uygun gördü. Bu kongre güven tazeleme kongresidir. Genel başkanımız, genel merkezde çalışmak istediği ekipleri yeniden organize edecektir. 10 Ağustos Cuma günü kongre öncesinde il başkanları ile birlikte Ankara’da toplantı yapacağız” şeklinde konuştu.