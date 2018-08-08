Başiskele’nin 8. Semt Konağı açıldı

Sepetlipınar Mahallesi ile başlayan, Yeşilkent Mahallesi, Vezirçiftliği, Şehit Engin Özkaradeniz, Serindere, Doğantepe ve Camidüzü Mahallesi Semt Konağı yapımı ile devam eden sosyal sorumluluk projesine bir yenisini daha ekleyen Başiskele Belediyesi, 8. Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi’ni Tepecik Mahallesi’nde açtı.

DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI

Semt Konağı açılışına; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP MKYK üyesi Zeki Aygün, AKP İl Başkan Yardımcısı Osman Çakır, AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve ilçe yönetimi, Tepecik Mahallesi Muhtarı Ali Özkanlı, Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş, mahalle muhtarları, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul ve vatandaşlar katıldı.

“HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yapılan açılış töreninde konuşan projenin mimarlarından Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Burada yaşayan halkımıza daha güzel ortamlarda düğünlerini, nişanlarını, cemiyetlerini yapsınlar diye bu eseri kazandırdık. Öncelikle bize bu imkânı veren sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Tek taştan duvar olmaz. Birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Tepecik Köyümüzde olduğu gibi diğer köylerimizin her birinde semt konaklarımızı, camilerimizi, yollarımızı altyapımızı, Başiskele’mizin merkezinde ne varsa bu köylerimizin her birisinde aynısı olmaya devam edecek” dedi.

“BİZİM KÖYLERİMİZ DAHA GÜZEL”

Başkan Ayaz’ın ardından kürsüye gelerek kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Avrupa’nın köylerinden daha güzel bizim Tepecik, Serindere, Camidüzü, Servetiye ve Aksığın Köyümüz. Daha da güzel olacak inşallah. Başta huhtarımıza, özellikle Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semt konağımızın Tepecik ve çevre halkımıza, gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HAYIRLI OLSUN”

Açılışta son olarak söz alan Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu “Biz, bizi biz yapan önemli değerlerimizi bizden sonraki nesillerimize aktarmamız gerekiyor. Biz bir medeniyet inşa ve ihya etmek için yola çıktık. Bunun bilinciyle çalışıyoruz. İşte semt konaklarımızla, bizden sonraki nesillerimize değerlerimizi taşımak için, ülkemizi dünyada lider bir ülke haline getirmek amacıyla çılgınca çalışıyoruz. Bu hizmetler sizin desteklerinizle artarak devam edecek. Konağımız hayırlı olsun” dedi.