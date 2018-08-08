Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:38 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:40 TSİ )

Vergide yapılandırma fırsatı devam ediyor

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, yaptığı yazılı bir açıklama ile Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile ilgili önemli bir hatırlatmada bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Söz konusu imkandan faydalanacaklar için daha önce 31 Temmuz olarak açıklanan son başvuru tarihi 27 Ağustos Pazartesi gününe kadar uzatıldığını söyledi.

NEREYE BAŞVURULACAK?

Başvurular, bizzat vergi dairesine gidilerek, posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr ve e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabildiğini kaydeden Yaman, “Mükelleflerimizin kanun ile ilgili her sorusuna Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir” dedi.

“YÜZDE 90 FAİZ İNDİRİMİ”

8 Ağustos itibarıyla kanundan yararlanmak için başvuru yapan kişi sayısının 134 bini geçtiğini dile getiren Yaman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Özellikle peşin ödemelerde yüzde 90 kadar varan faiz indirimden yararlanılmasının mükellefler lehine çok büyük avantajlar doğurmaktadır. Toplumun her kesimini ilgilendiren, borçların indirimli bir şekilde ödeme imkânı sunan Yapılandırma Kanunu kapsamında vatandaşlarımızın borcu olup olmadığını sorgulanması büyük önem arz etmektedir.”

“BÜYÜK AVANTAJ VAR”

“Henüz müracaat edilmemiş borçlar küçük rakamlardan ve toplumun büyük kesimini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, öğrenim katkı kredisi borçları, ecri misiller gibi alacaklardan oluşabildiğinden vatandaşlar tarafından borç sorgulaması yapılması çok önemlidir. Mükelleflerimizin e-devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi veya vergi dairelerinden vergi borç sorgulaması yaparak, kapsam dahilinde borçları bulunuyor ise, başvurularını yapıp indirimli bir şekilde borçlarını yapılandırmalarında büyük fayda vardır.”

Bugün 16:38 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha... mask
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha...
Kocaeli'deki Amiral atamaları Resmi Gazete'de mask
Kocaeli'deki Amiral atamaları Resmi Gazete'de
Murat Biçer’i sevenleri uğurladı mask
Murat Biçer’i sevenleri uğurladı
Başiskele’nin 8. Semt Konağı açıldı mask
Başiskele’nin 8. Semt Konağı açıldı
Kurbanlıklara sıkı denetim mask
Kurbanlıklara sıkı denetim
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var... mask
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var...

GALERİ

Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı mask
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı
Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL