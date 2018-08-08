Vergide yapılandırma fırsatı devam ediyor

Söz konusu imkandan faydalanacaklar için daha önce 31 Temmuz olarak açıklanan son başvuru tarihi 27 Ağustos Pazartesi gününe kadar uzatıldığını söyledi.

NEREYE BAŞVURULACAK?

Başvurular, bizzat vergi dairesine gidilerek, posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr ve e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabildiğini kaydeden Yaman, “Mükelleflerimizin kanun ile ilgili her sorusuna Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir” dedi.

“YÜZDE 90 FAİZ İNDİRİMİ”

8 Ağustos itibarıyla kanundan yararlanmak için başvuru yapan kişi sayısının 134 bini geçtiğini dile getiren Yaman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Özellikle peşin ödemelerde yüzde 90 kadar varan faiz indirimden yararlanılmasının mükellefler lehine çok büyük avantajlar doğurmaktadır. Toplumun her kesimini ilgilendiren, borçların indirimli bir şekilde ödeme imkânı sunan Yapılandırma Kanunu kapsamında vatandaşlarımızın borcu olup olmadığını sorgulanması büyük önem arz etmektedir.”

“BÜYÜK AVANTAJ VAR”

“Henüz müracaat edilmemiş borçlar küçük rakamlardan ve toplumun büyük kesimini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, öğrenim katkı kredisi borçları, ecri misiller gibi alacaklardan oluşabildiğinden vatandaşlar tarafından borç sorgulaması yapılması çok önemlidir. Mükelleflerimizin e-devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi veya vergi dairelerinden vergi borç sorgulaması yaparak, kapsam dahilinde borçları bulunuyor ise, başvurularını yapıp indirimli bir şekilde borçlarını yapılandırmalarında büyük fayda vardır.”