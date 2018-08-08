Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan ve 2009 yılında açılışı gerçekleştirilen Gazanfer Bilge Bulvarı aşırı eğimli olması sebebiyle her yıl kazalara davetiye çıkartıyor. Pek çok ölümlü kazanın yaşandığı yolda ise henüz tam anlamıyla bir önlem ise alınabilmiş değil. TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı kaza ve yolun durumu ile ilgili açıklama yayınladı.

43 KİŞİ YARALANDI 5 KİŞİ ÖLDÜ

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet önceki akşam yaşanan kazada yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladığı açıklamasında şunları kaydetti; “İzmit’in ismi ölüm rampasına çıkan Gazanfer Bilge Bulvarı’nda önceki akşam yaşanan üzücü kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Açılışı yapıldığı tarihten itibaren sık sık kazaların yaşanması sebebiyle halkımız bu yola ‘Ölüm Rampası’ ismini koydu. Kenti en kısa yoldan Umuttepe Yerleşkesi ve KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağlamayı planlayanlar yüzde 18’lik eğimi planlayamadı. Daha da önemlisi yaşanacak can kayıplarını hiç düşünemedi. Açıldığı günden bu yana yaşanan trafik kazalarında takip edebildiğimiz kadarıyla 43 kişi yaralandı ve 5 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yetkililerin bunca yıl aldığı tek önlem ise yolu ağır tonajlı araçlara kapatmak oldu. Ancak bu da kazaların yaşanmasına engel olamadı. Sorunu kökten çözmek yerine, geçici çözümler üretmek birilerine daha kolay geldi. Bu şehirde onca şehir plancısı varken, sadece devletin trafik polisiyle ölüm rampasına çare aradılar. Doğru dürüst önlem dahi alamadıkları bu yolda yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın suçlusu yerel yönetimlerdir. Bir an önce daha gerçekçi çözümler ele alınmalı ve yaşanan bu kazalara artık son verilmelidir”