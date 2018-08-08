CHP İlçe Örgütü istifa etti

CHP Kandıra İlçe Örgütü, 24 Haziran seçimlerinin ardından Kocaeli ve Kandıra genelinde başarısız oldukları gerekçesiyle yönetimi ile birlikte istifa etti. Yönetim Kurulu toplantısında alınan istifa kararını CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular sosyal medya hesabından duyurdu. Aynı şekilde Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Güngör ve yönetimindeki 8 kişi de istifa etti. Ayrıca bilindiği üzere kurultay delegesi olan Gülay Eyisabuncular, olağanüstü kurultay için Muharrem İnce’ye imza veren isimler arasında yer almıştı.

Gülay Eyisabuncular’ın paylaşımı şu şekilde:

Yönetim kurulumuz 08/08/2018 tarihinde toplanmış ve seçim sonuçları ile ilgili nihai değerlendirmesini yapmıştır. Bu değerlendirmelere göre yurt genelindeki başarısızlık yadsınamaz boyuttadır. Kocaeli ve ilçelerdeki başarısızlık açıktır. Kandıra ilçe örgütü seçimlerde başarısız olmuştur. Bu başarısızlık üyenin, delegenin, mahalle temsilcisinin, il delegelerinin ve ana kademe yöneticilerinin paylaşması ve sorgulaması gereken bir başarısızlıktır.

DEVAM ETMEK ZAMAN KAYBI

Hoşa gitmeyen sonuçların bedelini yönetime yıkmak, elini taşın altına koymayıp sorumluluktan kaçanların kolaycılık söylemidir. Başarısızlığı başka partilerin oy kaybıyla kıyaslamak geçici bahaneler bulup hiçbir şey olmamış gibi sabitliğe devam etmek zaman kaybı ve basiretsizliktir. Kandıra ilçe örgütü kısa süre önce örgütün ortak kararıyla değişim için olağanüstü kurultaya imza vermiştir. Değişimin gereğini gören ve önerenlerin yer işgal etmeye devam etmesi de abestir.

KALİTE RUHUNDAN UZAKLAŞMIŞ KİŞİLER

Kişisel hesaplar içinde bulunmayan ve ülke ikbalini şahsi ikballe karıştırmayan KANDIRA ilçe örgütü bu konuda hassas davranmış ve gereğini yapmıştır. Partinin yıllanmış kadrolardan kurtulması defalarca görev almış vizyonu tükenmiş toplamda kalite ruhundan uzaklaşmış kronik kişilerle devam etmesi mümkün değildir. Yenilenmiş parti tüzüğü yeni yüzler ve adamcılıktan arınmış. bağımsız örgütlere yol gösterecektir. Mevcut kadrolarla devam etmek yerel seçimlerde bile bile lades demek olacak ve sonuçlar hezimet olacaktır.

YENİDEN TOPARLANMA VE DEĞİŞİM ZORUNLULUĞU

Kandıra ilçe örgütü olarak bizlerle çalışan üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, köy temsilcilerimize, yönetim arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeniden toparlanma ve değişim zorunluluğu adına aldığımız karar kesin ve nettir. Bugün itibarıyla Kandıra CHP ilçe yönetimi ve Kandıra Kadın kolları istifa etmiştir. Partimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz.