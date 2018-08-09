Olay dün öğleden sonra, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Eve dönüştürülen dükkanda yaşayan Muhammed İ., iddiaya göre yürüyemediği için kendisine market alışverişinde yardımcı olan 10 yaşındaki M.A.E. evine geldiğinde çocuğu kolundan tutarak sırtından, karnından ve kolundan öptü. Küçük çocuk Muhammed İ.'yi itekleyerek evden kaçtı. M.A.E. eve giderek durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A.E., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Muhammed İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Çocuğa taciz olayında tutuklama!
Darıca'da, yürüyemediği için kendisine market alışverişinde yardımcı olan 10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu Muhammed İ. (45) tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz