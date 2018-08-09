Çocuğa taciz olayında tutuklama!

Olay dün öğleden sonra, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Eve dönüştürülen dükkanda yaşayan Muhammed İ., iddiaya göre yürüyemediği için kendisine market alışverişinde yardımcı olan 10 yaşındaki M.A.E. evine geldiğinde çocuğu kolundan tutarak sırtından, karnından ve kolundan öptü. Küçük çocuk Muhammed İ.'yi itekleyerek evden kaçtı. M.A.E. eve giderek durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A.E., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Muhammed İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.