Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aldıkları bir ihbar üzerine Körfez ilçesinde faaliyet gösteren özel bir limana operasyon düzenledi. Yurt dışından geldiği öğrenilen bir gemi içindeki konteynerde gizlenmiş uyuşturucu madde bulunduğunu tespit eden ekipler, söz konusu konteynerda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yaptığı aramalarda ilk belirlemelere göre yaklaşık 800 kilogram olduğu tahmin edilen kokain ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği öğrenilirken konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
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Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu: 800 kilo kokain ele geçirildi!
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Özel bir limanda konteyner içerisinde yaklaşık 800 kilo kokain ele geçirildi.
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Bugün 09:02 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorumlar
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Ahmet KASIMOĞLU - 90'lı yıllarda limanlar özelleşir ve özel liman izinleri verilirse bu işlerin bu limanlarda yapılacağını, kontrol edilemeyecek bu limanların kaçakçılık kapısı olacağını söylemiştik. Keşke haklı çıkmasaydık.
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