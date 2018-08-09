Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:02 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:37 TSİ )

Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu: 800 kilo kokain ele geçirildi!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Özel bir limanda konteyner içerisinde yaklaşık 800 kilo kokain ele geçirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aldıkları bir ihbar üzerine Körfez ilçesinde faaliyet gösteren özel bir limana operasyon düzenledi. Yurt dışından geldiği öğrenilen bir gemi içindeki konteynerde gizlenmiş uyuşturucu madde bulunduğunu tespit eden ekipler, söz konusu konteynerda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yaptığı aramalarda ilk belirlemelere göre yaklaşık 800 kilogram olduğu tahmin edilen kokain ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği öğrenilirken konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Bugün 09:02 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Ahmet KASIMOĞLU - 90'lı yıllarda limanlar özelleşir ve özel liman izinleri verilirse bu işlerin bu limanlarda yapılacağını, kontrol edilemeyecek bu limanların kaçakçılık kapısı olacağını söylemiştik. Keşke haklı çıkmasaydık.

Yanıtla . 0Beğen 09 Ağustos 09:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha... mask
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha...
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ... mask
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ...
Genç kadın, toprağa verildi mask
Genç kadın, toprağa verildi
Murat Biçer’i sevenleri uğurladı mask
Murat Biçer’i sevenleri uğurladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Genç kadın, toprağa verildi mask
Genç kadın, toprağa verildi

GALERİ

Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı mask
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı
Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL