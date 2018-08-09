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10. Pişmaniye Festivali'nde Sagopa Kajmer coşkusu

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Pişmaniye Festivali kapsamında düzenlenen Sagopa Kajmer konseri, İzmitliler tarafından büyük ilgi gördü.

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Osmanlı Devleti zamanında saray helvası olarak bilinen pişmaniyenin tanıtımı amacıyla İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Pişmaniye Festivali'nin 10.'su gerçekleştirildi. İlk olarak Mardin Kızıltepe'de başlayan festival, İzmit'in en işlek caddelerinden biri olan Fethiye Caddesi'nde çekilen pişmaniyenin vatandaşlara ikram edilmesiyle devam etti.

PİŞMANİYE İKRAM EDİLDİ

Festival kapsamında İzmit Fuarı içinde de akşam saatlerinde pişmaniye çekimi yapılarak vatandaşlara ikram edildi. Festival, ardından ünlü rap sanatçısı Sagopa Kajmer konseriyle devam etti. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi önünde toplanan binlerce rap hayranı, Sagopa Kajmer'in seslendirdiği rap şarkılarına eşlik etti. Sagopa Kajmer konseri gecenin ilerleyen saatine kadar devam etti. Konser sonrasında Başkan Vekili İbrahim Bulut Doğan Sagopa Kajmer’e çiçek ve İzmit pişmaniyesi hediye ederek, teşekkür etti.

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Bugün 09:05 TSİ - Yaşam

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