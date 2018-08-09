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Bugün 09:16 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:39 TSİ )

Uğur Okulları başarısını kutladı

Kocaeli Uğur Okulları, geçen dönem çalışmalarıyla hem Kocaeli birincisi ve hem de 17’incisi çıkartarak büyük bir başarıya imza attı. Uğur Okulları akşam başarısını yemekle kutladı.

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Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Kocaeli Uğur Okulları, geçen dönem Kocaeli birincisi ve Kocaeli on yedincisini çıkartarak büyük bir başarı elde eti. Uğur Okulları önceki akşam İzmit Sekaparktaki Seka Sahil Restoran’da başarısını yemekle kutladı. Yemeğe Kurucu Temsilciler Yücel Erdoğan, Necip Katırağ, Fethiye Şubesi Müdürü Ömer Faruk Ulu, İstiklal Şubesi Müdürü Ali Bakmaz, Uğur Temel Lisesi Müdürü Ayhan Aşkın Tuncay, Yahya Kaptan Arastapark Şubesi Müdürü Burcu Ünlü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“ÇITAMIZI YÜKSELTTİK”

Yemeğin ardından söz alan Kocaeli Uğur Okulları kurucusu Necip Katırağ, “Geçen seneki çalışmalarımızla İl 1’incisi çıkarıp birçok öğrencimize iyi sonuçlar aldırdık. 3 kurs, 1 temel lise ve bu sene eğitime başlayacak olan Başiskele’deki kampüsümüzle öğrencilerimizin yanındayız. Eğitim çıtamızı yükseltmek, kalitemizi daha da arttırmak için kurum olarak daha da çalışacağız” dedi.

BAŞARILI BİR KADRO

İyi bir plan ve güçlü eğitim kadrosunun eğitimin ana unsuru olduğunu belirten Katırağ, “Uğur Eğitim Kurumları olarak biz alanında yüksek, başarı sahibi kadrolarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Bu durum öğrenci ve kurumların başarısına önemli katkı sunmakta. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, bütün yıl sabırla çalışan öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Uğur Eğitim Kurumları olarak global bir markayla ve geniş bir vizyonla çalışmaya önem veriyoruz.

“UĞURLU BİR YIL DİLİYORUM”

Bu tutumumuz önümüzdeki eğitim döneminde de bize ve öğrencilerimize çok şey katacaktır. Teknolojiyi iyi kullanan, dünyadaki gelişmeleri, sınav sistemindeki değişiklikleri aktif bir şekilde takip edip öğrencilerimize sunmak önceliğimizdir. Öğrenci merkezli takip ve rehberlik anlayışıyla başarımızı bir adım daha yukarı çıkarmak, kurum olarak eğitim dönemindeki hedefimiz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılı ve uğurlu bir yıl diliyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 09:16 TSİ - Eğitim

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