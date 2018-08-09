Uğur Okullarından mezun öğrencilere veda yemeği

Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Kocaeli Uğur Okulları bu sene mezun olan öğrencileri için yemek organizasyonu düzenledi. İzmit Sekaparkta bulunan Seka Sahil Restoran’da düzenlenen yemeğe Kurucu Temsilcisi Yücel Erdoğan, Kurucu Temsilcisi Necip Katırağ, Fethiye Şubesi Müdürü Ömer Faruk Ulu, İstiklal Şubesi Müdürü Ali Bakmaz, Uğur Temel Lisesi Müdürü Ayhan Aşkın Tuncay, Yahya Kaptan Arastapark Şubesi Müdürü Burcu Ünlü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yemeğin ardından söz alan Kocaeli Uğur Okulları Kurucusu Necip Katırağ, “Geçen seneki çalışmalarımızla İl 1’incisi çıkarıp birçok öğrencimize iyi sonuçlar aldırdık. 3 kurs, 1 temel lise ve bu sene eğitime başlayacak olan Başiskele’deki kampüsümüzle öğrencilerimizin yanındayız. Eğitim çıtamızı yükseltmek, kalitemizi daha da arttırmak için kurum olarak daha da çalışacağız” dedi.

Uğurlu bir yıl diliyorum

İyi bir plan ve güçlü eğitim kadrosunun eğitimin ana unsuru olduğunu belirten Katırağ, “Uğur Eğitim Kurumları olarak biz alanında yüksek, başarı sahibi kadrolarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Bu durum öğrenci ve kurumların başarısına önemli katkı sunmakta. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, bütün yıl sabırla çalışan öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Uğur Eğitim Kurumları olarak global bir markayla ve geniş bir vizyonla çalışmaya önem veriyoruz. Bu tutumumuz önümüzdeki eğitim döneminde de bize ve öğrencilerimize çok şey katacaktır. Teknolojiyi iyi kullanan, dünyadaki gelişmeleri, sınav sistemindeki değişiklikleri aktif bir şekilde takip edip öğrencilerimize sunmak önceliğimizdir. Öğrenci merkezli takip ve rehberlik anlayışıyla başarımızı bir adım daha yukarı çıkarmak, kurum olarak eğitim dönemindeki hedefimiz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılı ve uğurlu bir yıl diliyorum” şeklinde konuştu.