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Milyonları ilgilendiriyor: Her ay 700 TL!

Yükseköğretim ​Kurulu`nca (YÖK), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 47 lisans programına aylık 700 lira `YÖK Başarı Bursu` verilecek.

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Yükseköğretim ​Kurulu`nca (YÖK), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 47 lisans programına aylık 700 lira "YÖK Başarı Bursu" verilecek. YÖK Başarı Bursu`nun bu yıl da devam edeceği, ilk 3 sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilere bursun verileceği belirtildi. Açıklamaya göre; burs temel bilimler, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri programlarında belirlenen alanlar ile veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri alanlarında verilecek. Kaynak: TAKVİM

Bugün 09:35 TSİ - Ekonomi

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