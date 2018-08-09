Yükseköğretim Kurulu`nca (YÖK), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 47 lisans programına aylık 700 lira "YÖK Başarı Bursu" verilecek. YÖK Başarı Bursu`nun bu yıl da devam edeceği, ilk 3 sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilere bursun verileceği belirtildi. Açıklamaya göre; burs temel bilimler, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri programlarında belirlenen alanlar ile veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri alanlarında verilecek. Kaynak: TAKVİM
Bugün 09:35 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:48 TSİ )
Milyonları ilgilendiriyor: Her ay 700 TL!
Yükseköğretim Kurulu`nca (YÖK), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 47 lisans programına aylık 700 lira `YÖK Başarı Bursu` verilecek.
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Bugün 09:35 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz