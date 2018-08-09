Milyonları ilgilendiriyor: Her ay 700 TL!

Yükseköğretim ​Kurulu`nca (YÖK), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 47 lisans programına aylık 700 lira "YÖK Başarı Bursu" verilecek. YÖK Başarı Bursu`nun bu yıl da devam edeceği, ilk 3 sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilere bursun verileceği belirtildi. Açıklamaya göre; burs temel bilimler, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri programlarında belirlenen alanlar ile veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri alanlarında verilecek. Kaynak: TAKVİM