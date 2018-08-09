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İnternette fotoğraf paylaşırken dikkat!

Avrupa Adalet Divanı, internet ortamında bulunan bir fotoğrafın tekrar paylaşılmadan önce fotoğraf sahibinden izin alınması gerektiğini, aksi takdirde telif hakkı ihlali oluşacağına hükmetti.

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Avrupa Adalet Divanı, internet ortamında bulunan bir fotoğrafın tekrar paylaşılmadan önce fotoğraf sahibinden izin alınması gerektiğini, aksi takdirde telif hakkı ihlali oluşacağına hükmetti. Merkezi Lüksemburg'ta bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, "Bir internet sitesinde kolaylıkla erişim sağlanan fotoğrafın tekrar kullanımı için fotoğrafçının yeni izni gerekmektedir." kararına vardı. Kararda, fotoğrafçının izni olmadan üçüncü bir tarafın fotoğrafı kullanmasının telif hakkı ihlali anlamına geleceği kaydedildi.

İZİNSİZ FOTOĞRAFI KULLANILDI

Karar, Almanya'da bir seyahat internet sitesindeki fotoğrafı izinsiz olarak tekrar kullanılan fotoğrafçı Dirk Renckhoff tarafından açılan dava sonucu çıktı. Lise öğrencisinin ödevi için Renckhoff'un fotoğrafını kullanması ve daha sonra bu fotoğrafın da okulun internet sitesinde yayımlanmasının ardından fotoğrafçı telif hakkı ihlali gerekçesiyle okul hakkında dava açtı. Avrupa Adalet Divanı, fotoğrafçı Renckhoff'u haklı bularak, AB Telif Hakkı Yönergesi kapsamında okulun fotoğrafı kullanmadan önce izin alması gerektiğine hükmetti.

Bugün 09:43 TSİ - Gündem

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