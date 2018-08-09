Kanalizasyon hatlarından neler çıkmadı ki...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, il genelinde 5 bin 560 kilometre üzerinde kanalizasyon ile 550 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı işletiyor. Atıksu hatları ve arıtma tesisleri ile Kocaeli’yi atıksulardan kaynaklanan kirlilikten arındıran İSU, yaptığı yağmursuyu hatları, terfi merkezleri ve ıslah ettiği dereler ile su baskınlarının önüne geçiyor. Ancak, Kocaeli’de çevreye ve kanalizasyon sistemine gelişigüzel atılan ıslak mendiller, çocuk bezleri ve plastik şişeler, atık yağ gibi malzemeler, atıksu ve yağmursuyu hatlarının tıkanmasına ve su baskınlarının yaşanmasına neden oluyor.

KANALİZASYON HATLARINI TIKIYOR

Hijyen ve temizliğin öneminin artması ile birlikte tek kullanımlık temizlik ve plastik ürünlerin kullanımı da günden güne artmaktadır. Bu ürünlerin kullanım sonrası bilinçsizce ve gelişigüzel atılması sonucu da çevre kirliliği ile altyapı hatlarının tıkanmasına neden oluyor. İSU Genel Müdürlüğü, ekipleri ile tuvaletlere atılan ıslak mendiller, çocuk bezleri ve tuvalet kağıtları ile mutfak lavabolarına atılan kullanılmış atık yağdan dolayı il genelinde onlarca arızaya müdahale ediyor. Kanal temizleme araçları ile yapılan çalışmalarda, hergün yığınlar dolusu ıslak mendillerin oluşturduğu malzemeler kanalizasyon hatlarından çıkartılıyor.

YAĞMURSUYU HATLARI TIKANIYOR

Çevreye atılan plastik ürünler ile kumaş ve bez türü malzemeler, son dönemde etkili olan sağanak yağışlar ile birlikte taşınarak yağmursuyu ızgara ve hatların tıkanmasına neden oluyor. Kurum ekipleri tarafından sürekli ızgara ve hatlarının temizlenmesine rağmen yağmursuyu hatları atılan malzemeler ile tıkanmaktadır. Bunun sonucunda yollarda su birikintileri oluşturmakta, ev ve işyerleri ile vatandaşların mağdur olmalarına neden olmaktadır.

TERFİ MERKEZLERİNE ZARAR VERİYOR

İSU Genel Müdürlüğü, İl genelinde 53 adet atıksu ve 14 adet yağmursuyu terfi merkezi işletiyor. Kullanılmış malzemelerin çevreye gelişigüzel atılması sonucu atıksu ve yağmursuyu terfi merkezlerine de zarar veriliyor. Atıksu ve yağmursuyu ile birlikte gelen malzemelerin sonucunda, terfi sistemindeki ızgara ve mazgalların tıkanmasına ve pompaların zarar görmesine neden olmakta ve maliyeti yüksek arızalara sebep olmaktadır.

KULLANIM SONRASI DİKKAT

Özellikle yaz aylarında temizlik ve plastik ürün ve malzemelerin kullanımı yoğun olarak artmaktadır. Altyapı hatları ve terfi merkezlerinin düzenli ve verimli çalışabilmeleri, çevre ile vatandaşların mağdur olmamaları için kullanılan malzemeler, çevreye ve tuvaletlere atılmamalı, atık yağlar lavoba ve diğer giderlere dökülmemelidir. Altyapıdan kaynaklanan problemlerin yaşanmaması için vatandaşların da üzerine düşen görevi yapmaları gerekmektedir.