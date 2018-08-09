Teşekkürler Başkan İsmail Baran

Öğrencilerinin gelişiminden oldukça memnun olduğunu belirten Aşkın Kahveci, kendi çalışmaları hakkında bilgiler verirken “49 yıllık spor geçmişim var. Bunun içerisinde taekwondo, judo, kickboks, muay thai gibi dört farklı alanda 52 sporcuyu milli takıma verdik. 53’ü görür müyüz bilmiyorum?” dedi. Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü: Yaş 70’i geçti. 2017’de Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ve 2015’te Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 2. oldum. Yani yediden yetmişe spor yapılmalı sözünü gerçekten yapmış oldum.

YARIŞMAYI TERCİH ETTİM

Milli takım büyük erkeklerde antrenörlük ve yarışmak arasında kalınca yarışmayı tercih ettim. Uluslararası turnuvalara gidebilmek için önce Türkiye Şampiyonu olmanız gerekiyor. Türkiye şampiyonası finalinde ise beni en çok zorlayan kişi Galip Ziya Yalçınkaya oldu. Onunla altı kez karşılaştık, 4 kez o 2 kez ben kazandı. Yani hırsı olana sporda derecesizlik mümkün değil.

KULÜPTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI…

Yakın zamanda kulübümüzde bir değişikliğe gittik. Eskiden 7 yaştan itibaren öğrencileri kabul ediyorduk, artık bunu 5’e indirdik. Çünkü o yaştaki çocuklar daha özgüvenli oluyor. Keşke bunu daha önce düşünebilseydim diyorum bazen kendime. Dört oğlum bir kızım var hepsi beden öğretmeni. Bu yıl Ankara 'da düzenlenecek olan Türkiye Taekwondo Poomse şampiyonasında, genç bayanlarda Şevval Yarar, Melis Kaya ve Sinem Karakaynak, yıldızlarda Mertcan Kaya, miniklerde Eray Mert Güleryüz olmak üzere 5 sporcu ile katılacağız. Genç bayanlarda mücadele edecek olan Şevval Yarar'ın Dünya ikinciliği ve Avrupa Şampiyonluğu var. İddialı olarak gidiyoruz. Takım halinde yarışacaklar, bunun dışında bireysel olarak da yarışacaklar. Takım halinde en kötü üçüncülük bekliyorum.

1992’DEN BERİ FAALİYETTEYİZ…

Kulübümüz 1992 yılından beri faaliyet gösteriyor. 1977 yılında Selaniksporu kurduk, ilk kurulduğu sene 18 madalya almayı başardık ve oradan emekli oldum. Daha sonrasında Aşkın Spor okulunu açtık ama bazı yasal gereklilere takıldık. Şu anda burada düzenli olarak gelen 30-40 arası öğrenci bulunuyor. Ayrıca Çarşamba günleri Körfez Belediyesi’ni de çalıştırıyorum. Bunun sebebi ise Kocaeli’nde Poomse'de en başarılı kulüp olmamız. Hatta bu alanda 4 öğrencimiz Finlandiya' da takım halinde şampiyon oldu. Büyük oğlum Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Taşkın Kahveci de Körfez Belediyesi’nde çarşamba günleri eğitim veriyor.

BARAN’A ÇOK TEŞEKKÜRLER...

Bu sağlanan imkanlardan dolayı Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz çocukları yetiştirip, Körfez Belediyesi’ne veriyoruz, lisansları oradan çıkıyor. İki sporcumuza sahip çıktılar, maddi destek sağladılar. Bazen çok iyi sporcuları o sporcuların ailesinin maddi yetersizlikleri nedeniyle kaybedebiliyorduk, fakat artık Körfez Belediyesi onlara destek oluyor. Mehmet ÇABUKEL