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Bugün 10:22 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:23 TSİ )

Amatörlerden Ellibeş’e teşekkür

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, spor kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geliyor.

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Çiftlik Spor Kulübü ve Değirmendere Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri; Gölcük Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine verdiği desteğe teşekkür ekmek için Başkan Mehmet Ellibeş’i ziyaret etti

ÖNCE DEĞİRMENDERE…

İlk olarak ziyarete gelen Değirmendere Spor Kulübü Başkanı Severcan Kara ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ellibeş’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, kendileri için özel hazırlatılan Değirmendere Spor atkısını hediye etti. Ziyaret sırasında bu sezon ilçemizi Süper Amatör Lig’de temsil edecek olan Değirmenderespor’un başarısı değerlendirildi. İlçede sportif faaliyetlerin artırılması ve buna bağlı olarak spor kulüplerinin bu konuda üstleneceği roller üzerine istişare yapıldı.

ÇİFTLİKSPOR DA GELDİ…

Daha sonra Çiftlik Spor Kulüp Başkanı Nuri Aksoy, Yönetimi ve minik sporcular Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i ziyaret etti. Aksoy ziyaretinde kulüp faaliyetleri hakkında Başkan Ellibeş’e bilgiler verdi. Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Başkan Ellibeş de, spor kulüplerinin sağlıklı nesiller yetişmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirterek Çiftlikspor’a başarılar diledi.

Bugün 10:22 TSİ - Spor

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