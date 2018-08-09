Burak Uzuner ziyaretimize geldi

Kocaelispor ile ilgili geçtiğimiz hafta yayınladığı yazılı mesajla kent çapında ses getiren genç spor insanı Uzuner, ayın zamanda kulübün başkanı da olan babası Yusuf Uzuner’in izinden gidiyor. Yusuf Uzuner’in torunu Yaser ve takımın antrenörlerinden Tolga Çiftçi de ziyarette hazır bulundu.