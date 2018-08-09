Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:22 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:24 TSİ )

Burak Uzuner ziyaretimize geldi

Yeni Kocaelispor Kulübü 2.Başkanı Burak Uzuner, gecikmeli bir ziyarette bulunduğunu belirterek “Bu noktada eksiğimiz var. Önemli sıkıntılarımız vardı, aştık” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor ile ilgili geçtiğimiz hafta yayınladığı yazılı mesajla kent çapında ses getiren genç spor insanı Uzuner, ayın zamanda kulübün başkanı da olan babası Yusuf Uzuner’in izinden gidiyor. Yusuf Uzuner’in torunu Yaser ve takımın antrenörlerinden Tolga Çiftçi de ziyarette hazır bulundu.

Bugün 10:22 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alacakları ödenmeyince şampiyonluk kupasına el koydu! mask
Alacakları ödenmeyince şampiyonluk kupasına el koydu!
Ateş yakıyor: 2-1 mask
Ateş yakıyor: 2-1
İhsaniye de sahaya indi mask
İhsaniye de sahaya indi
Berk Karadağ: Her yerde oynarım… Yeter ki o şans gelsin… mask
Berk Karadağ: Her yerde oynarım… Yeter ki o şans gelsin…
Huzurlarınızda Bekirderespor mask
Huzurlarınızda Bekirderespor
Forma savaşı sürüyor mask
Forma savaşı sürüyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Genç kadın, toprağa verildi mask
Genç kadın, toprağa verildi

GALERİ

Fabrikada yangın! mask
Fabrikada yangın!
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı mask
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı
Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL