Kocaelispor ile ilgili geçtiğimiz hafta yayınladığı yazılı mesajla kent çapında ses getiren genç spor insanı Uzuner, ayın zamanda kulübün başkanı da olan babası Yusuf Uzuner’in izinden gidiyor. Yusuf Uzuner’in torunu Yaser ve takımın antrenörlerinden Tolga Çiftçi de ziyarette hazır bulundu.
Bugün 10:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:24 TSİ )
Burak Uzuner ziyaretimize geldi
Yeni Kocaelispor Kulübü 2.Başkanı Burak Uzuner, gecikmeli bir ziyarette bulunduğunu belirterek “Bu noktada eksiğimiz var. Önemli sıkıntılarımız vardı, aştık” dedi.
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Bugün 10:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz