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Kartepe’de Asya Kaplan Sivrisineği alarmı!

Güneydoğu Asya'da birçok tropikal hastalığın kaynağı olarak gösterilen “Asya Kaplan Sivrisineği” iklim değişikliği ile birlikte Avrupa'da sonra ülkemizde de görülmeye başlandı. Kartepe’de bazı bölgelerde “Asya Kaplan Sivrisineği” görülmesi sonrasında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, ilaçlama ve vatandaşlara uyarılarda bulundular.

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İklim değişikliği nedeniyle Güneydoğu Asya'da yaşayan Asya Kaplan Sivrisineği hızlı bir şekilde Avrupa'da yayılması sonrasında ilimizde de görülmeye başladı.Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri “Asya Kaplan Sivrisineği” için ilçe genelinde alarm verdi. Belediye ekipleri ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara uyarılarda bulunmaya başladılar.

ÜREME YERLERİ KALDIRILMALI

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri sivrisinek üremelerinin önüne geçmek için vatandaşlara da görev düştüğünü belirterek, üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerektiği kaydedildi. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki su birikintilerinin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokunun önüne geçilmesi istenildi.

UYARILARA DİKKAT EDELİM

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların “Asya Kaplan Sivrisineği” konusunda çok dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundular. Özellikle sessiz bir şekilde vatandaşa yaklaşan bu sineğin ısırması sonrasında ödeme neden olduğu kaydedilirken, her türlü şartta üremeye yatkın olmasından dolayı çok dikkatli olunması istenildi. Ahırların özellikle kireçlenmesi istenirken, su birikintilerinin oluşmaması için azami dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundular. Kartepeli vatandaşlar herhangi bir sorunda Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 0262 316 6800nolu telefondan ulaşabilirler.

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