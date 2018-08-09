Kocaeli'de Kurban Bayramı alarmı! Tedbirler alındı...

Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların istek ve şikâyetlerinin zamanında değerlendirilmesi bakımından, Kocaeli Valiliği bir dizi tedbir aldı. Güvenli ve trafik, altyapı, ulaşım, sağlık ve denetim başlıkları altında alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

HER 10 KİLOMETREDE BİR EKİP

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik ve yol kontrolleri sürdürecektir. Trafik akışının düzenli olarak sağlanması için gerekli tedbirler alınacak, özellikle bayram öncesi ve dönüş sırasında D-100 ve D-130 karayollarında ekip sayıları artırılacak ve riskli noktalarda ekipler bulundurulacaktır. Otoyolda bayram öncesi İstanbul-Ankara istikametinde, bayram sonrası ise Ankara-İstanbul istikametinde her 10 kilometrede bir ekip bulundurulacaktır. Hava karardıktan sonra ekip otolarının flaşörleri mutlaka açık tutulacaktır.

SİLAH YASAK

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine istinaden, bayram süresince silah atılmasına müsaade edilmeyecek, Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler takip edilerek, haklarında adli ve idari tahkikat yapılması sağlanacaktır. Otoyol, D-100 ve D-130 yolunda trafik denetimleri artırılacak, kurallara aykırı hareket eden sürücülerle ilgili olarak cezai ve idari işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlarda canlı bomba eylemleri hırsızlık ve kapkaç gibi olaylara karşı tedbir alınacaktır.

ARIZALARA ANINDA MÜDAHALE

Belediye başkanlıkları, iş yeri denetim faaliyetlerine ağırlık verecek, yangın, kanalizasyon ve su arızalarına karşı mevcut planlarını gözden geçirecek, nöbetçi ekipler takviye edilecek, olası durumlara karşı hazırlıklı olacaklardır. Halkın istek ve şikâyetlerini bildirecekleri telefon numaraları yazılı ve görsel medya aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır. Herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmaması için SEDAŞ tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınarak, eksiklik varsa derhal giderilmesi ve arızaya anında müdahale edilebilmesi için bağlı birimlerindeki personel sayısının takviye edilmesi sağlanacaktır. Haberleşmenin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için İl Telekom tarafından gerekli tüm tedbirler alınacaktır. İSU Genel Müdürlüğü içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması ve muhtemel arızalara müdahale için yeterli ekip görevlendirecektir.

YOL ÇALIŞMASI YAPILMAYACAK

Otoyol, D-100, D-130 ve Kandıra yolunda trafiğin aksamadan yürütülmesi için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerekli önlemler alınacaktır. Karayolları 14. Şube Şefliği, Tütünçiftlik Bakım İşletme Şefliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olacaklar, sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaları yapacak, acil müdahale ekipleri oluşturulacaktır. 17.08.2018 - 27.08.2018 tarihleri arasında yol yapım, bakım ve onarım çalışması (Acil durumlar hariç) yapılmayacak ve yollar sürekli ulaşıma açık tutulacaktır.

PERSONEL PLANLAMASI

İl Sağlık Müdürlüğü acil servis hizmetlerine önem vermek suretiyle, nöbet hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alacaktır. Hastane ve diğer sağlık birimlerinde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için personel planlaması yapılacaktır. 112 Acil Servis hizmeti aksatılmadan yürütülecektir. Nöbetçi eczanelerin belirlenerek ilan edilmesi sağlanacaktır.

KESİM YERLERİ OLUŞTURULACAK

Belediyelerce kurban kesim yerleri oluşturulacak, kesim yerleri dışında yapılabilecek kurban kesimleri nedeniyle görüntü kirliliğine meydan verilmemesi için gerekli ilave tedbirler her birim tarafından ayrıca alınacak vatandaşlarımız bu konuda görsel ve yazılı medya aracılığı ile bilgilendirilecektir.

DENETİMLER SIKLAŞACAK

İlimizde faaliyet gösteren lokanta, pastane, fırın gibi gıda maddeleri üreten bütün işyerleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve belediye zabıta ekiplerince etkin bir şekilde denetlenecektir. Bayram öncesi vatandaşlarımızın alışverişlerini güven ve huzur ortamı içerisinde yapmalarını temin açısından güvenlik güçleri ve belediye zabıtaları denetimlerini sıklaştıracaklardır. İlçe Kaymakamlıkları da belirtilen hususlarla ilgili olarak benzer tedbirleri alacak ve uygulayacaklardır.