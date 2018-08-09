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Bugün 10:43 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:08 TSİ )

Dolar, 5.43 TL'yi gördü!

Güne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar fiyatları, 5.43 TL'nin üzerini görürken şu dakikalarda 5.41 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 6.27 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip edecek.

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ABD-TÜRKİYE ilişkilerindeki gerilim ile hareketlenen piyasalarda dalgalanma sürüyor. Güne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 5.4391 TL'yi görürken, saat 10.25 itibarıyla 5.4119 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 6.3142 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 6.2770 TL'de hareket ediyor. ABD ile yaşanan rahip Brunson krizi sonrası hafta başı 5.42 TL seviyesine kadar yükselen dolar, iki ülke arasında ön mutabakat sağlandığı haberleri ve Türk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinleşmişti. Dün Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Sözcüsünden gelen açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

5.20'NİN ALTINDA KALICILIK SAĞLANMASI DÜŞÜŞ İVMELENİR

Analistler, bugün yurt içi veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi.

Bugün 10:43 TSİ - Ekonomi

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