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Bugün 11:04 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 11:09 TSİ )

Whatsapp kullananlara çok kötü haber!

WhatsApp'ta hacker'ların sizin adınıza arkadaş listenizdeki kişilere mesaj göndermesine olanak sağlayan bir açık keşfedildi.

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Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp, büyük bit tehdit ile karşı karşıya. Hürriyet'in haberine göre, Check Point tarafından ortaya çıkartılan yeni WhatsApp açığı pek çok kullanıcıyı doğrudan ilgilendiriyor. Yeni güvenlik açığı kullanılarak mesajlara müdahale edilip içeriklerinin değiştirilebildiği ifade ediliyor. Firma WhatsApp'ta hacker'ların sizin adınıza arkadaş listenizdeki kişilere mesaj göndermesine olanak sağlayan bir açık keşfetti. Check Point araştırmacılarına göre, hacker'lar WhatsApp güvenlik protokolündeki bir açıktan faydalanarak mesaj içeriklerini değiştirdiğini tespit etmiş durumda. Bu sayede bilgisayar korsanları bir kullanıcının bir grup sohbetteki mesaj içeriğini değiştirebiliyor veya bir grup sohbetinde alıntı özelliğini kullanarak göndericinin kimliğini değiştirebiliyor.

Bugün 11:04 TSİ - Teknoloji

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