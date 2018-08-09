Aslan ideal kadro peşinde

Sarı-Yeşilli ekibimizin teknik direktörü Abdulkadir Aslan, ilk 11 konusunda kafasında beliren şablonun Afyon’da şekilleneceğini aktardı. Kendi tesislerinde çok iyi çalıştıklarını, buradaki performansı Afyon’da artırarak devam ettireceklerini dile getiren Darıca Gençlerbirliği’nin hocası, “Afyon kampının önemini anlatmaya gerek yok. Futbolcular ve bizim için önemli bir süreç olacak. Futbolcular bireysel performanslarını artıracak, biz de ideal 11’imizi oluşturup takımı lige hazır hale getireceğiz. Ayrıca kafamızdaki beliren bir sistem var. Bu sistemi takım üzerinde oturtturacağız” dedi.