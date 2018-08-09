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Bugün 11:32 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:33 TSİ )

Aslan ideal kadro peşinde

Afyon kampına start veren 2.Lig ekibimiz Darıca Gençlerbirliği’nde öncelikli hedef ideal kadronun belirlenmesi olacak.

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Sarı-Yeşilli ekibimizin teknik direktörü Abdulkadir Aslan, ilk 11 konusunda kafasında beliren şablonun Afyon’da şekilleneceğini aktardı. Kendi tesislerinde çok iyi çalıştıklarını, buradaki performansı Afyon’da artırarak devam ettireceklerini dile getiren Darıca Gençlerbirliği’nin hocası, “Afyon kampının önemini anlatmaya gerek yok. Futbolcular ve bizim için önemli bir süreç olacak. Futbolcular bireysel performanslarını artıracak, biz de ideal 11’imizi oluşturup takımı lige hazır hale getireceğiz. Ayrıca kafamızdaki beliren bir sistem var. Bu sistemi takım üzerinde oturtturacağız” dedi.

Bugün 11:32 TSİ - Spor

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