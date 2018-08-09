Tavşancılspor Şimşek’e emanet

Eski antrenörü Suat Şık’ı takımın başına getirmesi beklenen yeşil-beyazlılar, rotayı Bedrettin Şimşek’e çevirdi ve genç teknik adam ile yaptığı görüşmede de anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Diliskelesispor’u çalıştıran Bedrettin Şimşek, Tavşancılspor’u hak ettiği yere taşımak için mücadele edeceklerini söyledi.