Eski antrenörü Suat Şık’ı takımın başına getirmesi beklenen yeşil-beyazlılar, rotayı Bedrettin Şimşek’e çevirdi ve genç teknik adam ile yaptığı görüşmede de anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Diliskelesispor’u çalıştıran Bedrettin Şimşek, Tavşancılspor’u hak ettiği yere taşımak için mücadele edeceklerini söyledi.
Bugün 11:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:34 TSİ )
Tavşancılspor Şimşek’e emanet
Amatör lig ekiplerimizden Tavşancılspor’da hoca sorunu çözüldü.
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Bugün 11:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz