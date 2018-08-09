Temsilcimizde şampiyonanın en önemli ismi Yaşar Efe Altıntaş olurken, 48 kiloda dövüşen sporcumuz adını altın madalyayla şampiyonluğa yazdırdı. 43 kiloda ringe çıkan Adem Şimşek ve 62 kiloda mücadele eden Enes Köroğlu ise bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcularını kutlayan Sevindikspor’un Başkanı Gökhan Bayramoğlu, “Antrenörümüz Selim Vinçoğlu’nu ve sporcularımızı kulübümüze kazandırdıkları madalyalar ve başarılar için tebrik ediyor, her zaman geleceğin büyük şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.
Bugün 11:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:34 TSİ )
Sevindik’le yine bol bol sevindik
30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Bayburt’ta düzenlenen Türkiye Alt Minikler Boks Şampiyonası’na 4 sporcusuyla katılan Sevindikspor geleneği bozmadı.
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Bugün 11:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz