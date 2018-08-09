Sevindik’le yine bol bol sevindik

Temsilcimizde şampiyonanın en önemli ismi Yaşar Efe Altıntaş olurken, 48 kiloda dövüşen sporcumuz adını altın madalyayla şampiyonluğa yazdırdı. 43 kiloda ringe çıkan Adem Şimşek ve 62 kiloda mücadele eden Enes Köroğlu ise bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcularını kutlayan Sevindikspor’un Başkanı Gökhan Bayramoğlu, “Antrenörümüz Selim Vinçoğlu’nu ve sporcularımızı kulübümüze kazandırdıkları madalyalar ve başarılar için tebrik ediyor, her zaman geleceğin büyük şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.