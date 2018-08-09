Kamptaki ilk 3 günlük çalışma sürecinin ardından ilk hazırlık maçını Elaziz Belediyespor ile oynayacaklarını aktaran Vurur, “İlk ciddi hazırlık maçımızı oynayacağız. Burada takımın her bir noktasıyla ayrı ayrı ilgileneceğiz. Nerelerde eksiğimiz var, tespit edeceğiz. Hazırlık maçları, adı üzerinde hazırlık amaçlı. Skora takılı kalmayacağız. Elbette kazanmak moral açısından iyi olacak ama önemli olan eksik yanlarımızı görmek. Burası lig öncesi son etap. Bundan başka çalışma ortamı bulamayacağız. Haliyle yapacağımız bir hamle önemli olacak. Futbol bir takım oyunuysa, A’dan Z’ye iyi olmalıyız. Kaleciden tutan da forvet oyuncusuna kadar takımın bütün noktalarını irdeleyeceğiz. Şile Yıldızspor ile oynayacağımız ilk lig maçına kadar hiçbir sorun kalsın istemiyoruz” dedi.
Bugün 11:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:35 TSİ )
Menekşe yeniden çiçek açıyor
Yıllar sonra yeniden 3.Lig’e dönen Gebzespor’da hedef 2.Lig.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:33 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz