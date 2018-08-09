Menekşe yeniden çiçek açıyor

Kamptaki ilk 3 günlük çalışma sürecinin ardından ilk hazırlık maçını Elaziz Belediyespor ile oynayacaklarını aktaran Vurur, “İlk ciddi hazırlık maçımızı oynayacağız. Burada takımın her bir noktasıyla ayrı ayrı ilgileneceğiz. Nerelerde eksiğimiz var, tespit edeceğiz. Hazırlık maçları, adı üzerinde hazırlık amaçlı. Skora takılı kalmayacağız. Elbette kazanmak moral açısından iyi olacak ama önemli olan eksik yanlarımızı görmek. Burası lig öncesi son etap. Bundan başka çalışma ortamı bulamayacağız. Haliyle yapacağımız bir hamle önemli olacak. Futbol bir takım oyunuysa, A’dan Z’ye iyi olmalıyız. Kaleciden tutan da forvet oyuncusuna kadar takımın bütün noktalarını irdeleyeceğiz. Şile Yıldızspor ile oynayacağımız ilk lig maçına kadar hiçbir sorun kalsın istemiyoruz” dedi.