İlbilgi finalderakiplerine 38 puanla fark atarak altın madalyayı boynuna taktı. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu Murat İlbilgi başarılarına bir yenisi daha kattı. 2017’de İtalya’da düzenlenen Dünya Kupasında 3. olan İlbilgi,Trap Genç Erkekler kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonasından Şampiyon olarak döndü. Başarılı sporcu finalde rakiplerine 38 puanla fark attı.
Bugün 11:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
Kağıtlı Murat İlbilgi Avrupa Şampiyonu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün başarılı sporcusu Murat İlbilgi Avusturya Leobersdorf kentinde devam eden şampiyonada Trap Genç Erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.
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Bugün 11:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz