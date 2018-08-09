Kağıtlı Murat İlbilgi Avrupa Şampiyonu

İlbilgi finalderakiplerine 38 puanla fark atarak altın madalyayı boynuna taktı. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu Murat İlbilgi başarılarına bir yenisi daha kattı. 2017’de İtalya’da düzenlenen Dünya Kupasında 3. olan İlbilgi,Trap Genç Erkekler kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonasından Şampiyon olarak döndü. Başarılı sporcu finalde rakiplerine 38 puanla fark attı.