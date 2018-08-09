120 yıllık tarih Yalı Evleri’nde sergileniyor

Değirmendere Yalı Evleri, önceki günlerde oldukça önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Makbule Ayla Altuğ’un çeyiz sandığından çıkan eserlerle düzenlenen ‘Değirmendere Kültürünü Tanıtım Sergisi’ bölgede açılarak sanatseverlerle buluşturuldu. Serginin açılış törenine; Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreteri E. Fatih Bayram ve davetliler katıldı.

BİLGİLER VERDİ

Makbule Ayla Altuğ, sergilenen çeyizin bir kısmının Değirmendere eski belediye başkanlarından Saniye Altuncu’nun annesi Ayşe Güler’in anneannesi, Fatma hanıma ait olduğunu söyledi. Altuğ, “Değirmendere’nin Yunan işgali sırasında Ayşe hanım, çocukları ile birlikte çeyizi üzüm bağındaki barakaya götürüp korumuş. Geçmiş değerlerine sahip çıkmak, ailenin kadınlarına ait bir görev oldu” şeklinde konuştu.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise konuşmasında, birbirinden güzel eserlerin Değirmendere Tarihi Yalı Evleri’nde sergilendiğini belirtti. Başkan Ellibeş, “Bu sergiyi Sami Cansu’nun katkıları ile açıyoruz. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buradan merhum başkanımız Saniye Altuncu’yu da rahmetle anıyorum” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş da yaptığı konuşmada, “Yeniden hayat bulan Yalı Evleri’nde tarihi bir gün yaşıyoruz. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı protokol tarafından yapıldı. Sergide sunulan eserler katılımcılar tarafından çok beğenildi.