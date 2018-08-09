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Gölcük’te 8 ay içinde 676 çift evlendi

Evlilik gününü daha özel hale getirmek isteyen çiftler, evlilik tarihlerini önemli bir zamana denk girmek adına, 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Böylelikle Gölcük genelinde toplam bu yıl 8 ay içerisinde 676 çiftin nikahı kıyıldı.

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Evlenmek isteyen 9 çift, 08.08.2018 tarihinde Gölcük Belediyesi Nikah Dairesi’nde yeni bir hayat için “Evet” diyerek nikahlarını kıydılar. Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı Evlendirme Memurlarından alınan bilgilere göre, 2018 yılında Ocak ayından Ağustos ayına kadar 676 çiftin nikahı kıyıldı. Nikah memurları yaptığı açıklamada, “İleriki tarihlerde nikah kıymak için müracaat dosyalarından elimizde şu anda 100 adet var. 70 adet ise elimizde izin belgesi mevcuttur. Bugün Gebze’de 33, İzmit’te 18, Darıca’da 17 tane nikah kıyıldı” dediler.

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