Gölcük’te 8 ay içinde 676 çift evlendi

Evlenmek isteyen 9 çift, 08.08.2018 tarihinde Gölcük Belediyesi Nikah Dairesi’nde yeni bir hayat için “Evet” diyerek nikahlarını kıydılar. Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı Evlendirme Memurlarından alınan bilgilere göre, 2018 yılında Ocak ayından Ağustos ayına kadar 676 çiftin nikahı kıyıldı. Nikah memurları yaptığı açıklamada, “İleriki tarihlerde nikah kıymak için müracaat dosyalarından elimizde şu anda 100 adet var. 70 adet ise elimizde izin belgesi mevcuttur. Bugün Gebze’de 33, İzmit’te 18, Darıca’da 17 tane nikah kıyıldı” dediler.