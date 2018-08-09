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Darıca’da, üniversite adaylarına seminer

Darıca Belediyesi, Adnan Menderes Kültür Merkezi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde, öğrencilere üniversite tercihleri konusunda rehberlik çalışmaları yapıyor.

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Darıca Belediyesi, bu yıl tercih yapacak üniversite adaylarına, tercihleri konusunda seminer vererek yardımcı oluyor. Değişen sınav sistemleri, yüzdelik dilimler, başarı sıralamaları ve meslekler gibi konularda üç seans şeklinde yapılan seminerlere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Seminerde bilgilendirmelerin ardından öğrenci ve velilerin soruları cevaplandırılırken 07 Ağustos’ta başlayan seminerler yoğun ilgiden dolayı 14 Ağustos’a kadar devam edecek. İsteyen öğrenciler saat hafta içi saat 09.00- 17.00 saatleri arasında Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde üniversite tercihleri konusunda rehberlik hizmetleri alabilecekler.

TERCİHLER ÖNEMLİ

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, sistem değişikliği nedeniyle başarı sıralamalarının bu yıl ki tercihlerde daha çok önem kazandığını ve geniş bir yelpazede tercih yapmanın daha sağlıklı olduğunu; seçilecek meslek olarak da öğrencinin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapmalarının başarılı olma yolunda önemli olduğunu söylediler. Yetkililer, geçen yıl öğrencilerin sadece seçtiği LYS sınavına girerken bu yıl herhangi bir testten 0,5 neti aşanların her alandan puanının hesaplandığını, böylece puanı hesaplanan aday sayısının sayısal bölümde 129.000, eşit ağırlıkta 235.000, sözel alanda ise 400.000 artmış olduğunu bu yüzden tercih yapmadan önce mutlaka rehberlik hizmeti almalarının çok faydalı olacağını belirttiler. Seminerde verilen bilgilendirmeden oldukça memnun kalan öğrenci ve veliler Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a eğitime verdiği destekten ötürü de teşekkürlerini ilettiler.

Bugün 11:57 TSİ - Eğitim

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