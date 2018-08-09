Çankaya ve yönetimi derneklerini tanıttı

Yönetim kurulu ile Kaymakam Can'ı ziyaret eden dernek başkanı Çankaya, kuruluş amaçlarını ve yapacakları hizmetleri anlattı. Kaymakam Can ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve dernek yöneticilerine başarılar dilediğini söyledi.