Yönetim kurulu ile Kaymakam Can'ı ziyaret eden dernek başkanı Çankaya, kuruluş amaçlarını ve yapacakları hizmetleri anlattı. Kaymakam Can ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve dernek yöneticilerine başarılar dilediğini söyledi.
Bugün 11:58 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:59 TSİ )
Çankaya ve yönetimi derneklerini tanıttı
Körfez Çamlıtepe Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İbrahim Çankaya ve yönetimi, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'ı makamında ziyaret etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:58 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz