CHP, çöp fabrikası ile ilgili konuştu: Ağaçları görünce içim cız etti

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ve İmar Komisyonu Başkanı Orhan Tanış, parti binasında 16 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclisini değerlendirdi. Açıklamaya Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, İmar Komisyonu Başkanı Orhan Tanış, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer ve İl Başkan Yardımcıları Harun Yıldızlı ve Selim Yıldız katıldı.

ÇÖP FABRİKASI VE SEL KONULARI KONUŞULDU

Taşdemir ve Tanış, Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylanması beklenen ve kamuoyunda tepki yaratan Umuttepe’ye yapılması planlanan çöp fabrikası, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve zararları hala giderilmeyen sel olayları, ölüm yoluna dönüşmesine rağmen hala gerekli önlemlerin alınmadığı Kandıra Yolu, kenti bir anda sararak vatandaşların kabusu haline gelen sivri sineklerin istilası konularını masaya yatırdı.

ALİ SAĞIK KOLTUĞUNDA NASIL OTURUYOR

Toplantıda ilk olarak söz alan konuşan Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir sel felaketlerine dikkat çekti. Taşdemir, “Sel felaketini her fırsatta dile getirmemize rağmen büyükşehir yönetimi sürekli kulaklarını tıkıyordu. Sel felaketlerinde maddi ve manevi kayıplar oldu. ISU yönetimi çok komik açıklamalar yaptı. Sebebini battaniyeye bağlayarak, mazgalları tıkanmasına bağlayarak işi geçiştirmeye çalışıyorlar. ISU Genel Müdürü Ali Sağlık o görevinde nasıl sus pus oturuyor. Bu utanmazlıktır. Alt yapı ile ilgili hala çalışma yok” dedi.

İNSANLAR ÖLÜME TERK EDİLİYOR

İzmit- Kandıra yolu hakkında konuşan Taşdemir, “Üstüne basa basa bu yolla ilgili mecliste önerge verdik ve bir adım atılması gerektiğini söyledik. Kandıra yoluyla ilgili her gün tehlike var. 2-3 günde bir kazalar olmakta. İhale 2-3 yıl önce yapıldı. Kandıra otoyoluyla ilgili hiçbir çalışma yok. İnsanlar ölüme terk ediliyor” diye konuştu.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Umuttepe’ye yapılması planlanan Çöp Fabrikası ile ilgili konuşan Taşdemir, “Biz çöp fabrikasına karşı değiliz, çöp fabrikasının yerine karşıyız. Yeri kesinlikle yanlıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve yönetimi muhalefeti hiç dinlemeden kafasına göre hareket ediyor. Bunun bedelini ilerleyen günlerde çekecektir” dedi.

AĞAÇLARI GÖRÜNCE İÇİM CIZ ETTİ

Taşdemir’in ardından çöp fabrikası ile ilgili konuşan İmar Komisyonu Başkanı Orhan Tanış, “Çöpler için ne yapalım demişler. Yakalım kurtulalım demişler. Hızlı büyüyen şehirlerin sorunudur çöp. Sıfır atık yoktur. Kocaeli’de yaklaşık bin 800 ton atık çıkmaktadır. Entegre katı atık yönetim sistemini getirmek gerekiyor. Bu sistemin kendi içinde bir hiyerarşisi vardır. Burada öncelikli olarak üst kademeleri yapıp bertaraf kısmına gelmemiz gerekiyor. Büyükşehirden siz böyle bir plan duydunuz mu? Geri dönüşüm düşünülmeden yakmak olmaz. Bu halkın cebinden daha çok para çıkması demek. Çöp tesisi bölgesindeki ağaçları görünce benim içim cız etti. Yer tespiti doğru düzgün yapılmadı” açıklamalarında bulundu.