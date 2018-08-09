Okul bahçeleri ücretsiz otopark olacak

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, il binasında düzenlediği basın açıklamasında ülke ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 100 günlük icraat programıyla çok önemli adımların atıldığı bir döneme gireceklerini belirten Ayaz, "Dolu dolu bir yüz gün geçireceğimize inanıyorum" dedi.

SUNİ MÜDAHALELER BUNLAR

Son bir buçuk iki aydan beri Çin ile Amerika arasında bir ekonomi mücadelesinin sürdüğünü de değinen Ayaz, "Dünyayı yönetmek isteyen global güçlerin ticari alanda yapmış olduğu savaştır. Bu mücadelenin dünyaya 500 milyar dolarlık zararı vardır. Türkiye'de bundan istemesek de nasibini almaktadır. Türkiye onların istediği dizayna Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde girmemekte ve girmeyecektir. Suni müdahaleler bunlar. Hiçbir ekonomik alt yapısı olmadığı halde bu suni dokunuşlarla ekonomi ve siyasi alanda diz çöktürmek istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti imparatorluklar kuran, yedi kıtada at koşturan bir millettir" dedi.

İKTİDARIN DİNAMOSU MUHALEFETTİR

CHP'nin 24 Haziran seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Bundan sonra Türkiye'de cumhurbaşkanları uzay madenciliği ve kuantum hakkında konuşacaklar' sözünü hatırlatan Ayaz, "Ama şu an fizik ötesi işler yapılıyor. Abaküs hesaplarıyla uğraşıyorlar. 600 delege imza verdi mi vermedi mi, diye önlerini görmeye çalışıyorlar. İktidarın dinamosu muhalefettir. Bizler demokrasiye inanan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti yürüyüşüne devam edecektir" diye konuştu.

TAM BİR HENGAME OLDU

FETÖ donanma davasına ilişkin görüşlerini de aktaran Ayaz, "Dünyada bu kadar adi bir örgüt herhalde kolay kolay bulunmaz. Hepsi birbirini suçluyor. Tam bir hengame var. Bu davaların en yakın takipçisiyiz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Öte yandan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünü kutlayacağız. Deprem şehitlerimiz oldu. Zor günler yaşadık. Deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

METREKAREYE 90 KG

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin doğurduğu zararlar ve bu zararların onarımı için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ayaz, "Bu yıl hepinizin malumu, bunu bahane üretmek için değil, gerçeği tespit etmek için diyorum. Son 40 yıl içinde en çok yağış bu dönemde düşmüş. Çok ciddi manada bir afet. Metrekareye 90 kg düşen yerler var. Normal şartlarda ortalama 40 kg'dır. Hasar tespit komisyonu kuruldu” dedi.

MARDİN’E İYİKİ GİTMİŞİZ

Ayaz, “Afette zarar gören vatandaşlarımızla ilgili tespitlerde bulunuluyor. Özellikle Bulvar bölgesindeki esnaf kardeşlerimiz bundan mağdur oldular" diye konuştu. Mardin Kızıltepe'de düzenlenen pişmaniyefestivalinde çok mutlu olduğunu ifade eden Ayaz, "İyi ki gitmişiz orada vatandaşların müthiş bir katılımı vardı. Ben o kalabalığın toplanacağını tahmin etmezdim" dedi.

ÜCRETSİZ OTOPARK

Kendisinin de bir İzmit esnafı olduğunu dile getiren Ayaz, "İzmit'te esnaflık nedir, biliyorum. Tüm esnafların da derdini biliyorum. İnönü, Alemdar, Fethiye, Bekirdere'ye gittiğimde otopark sıkıntısı olduğunu esnaf kardeşlerimiz iletiyor. AVM'lerin kente bu kadar dönemde esnafın da ayakta kalması kolay değil. Ben İzmit esnafından alışveriş yapıyorum. Vatandaşları da esnaflardan alışveriş yapmaya çağırıyorum" dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ İTİBARİYLE BAŞLAYACAK

İlimizdeki park sorununa çözüm için yeni yöntem izlediklerini vurgulayan Ayaz, "Okullar yeni eğitim öğretim yılına başlayana kadar Gazi Lisesi, Mimar Sinan Lisesi, İzmit Lisesi ve Bekirdere'de bulunan Mimar Sinan Ortaokulu bahçesi otopark olarak kullanılacak. Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Okullar açılıncaya kadar ücretsiz devam edecek. Okullar açıldıktan sonra da cumartesi ve pazar günleri uygulama devam edecek" diye konuştu.Selin BECER