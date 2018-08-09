Sarıbay: Kimse istifa etmesin!

CHP Kandıra İlçe Örgütü, 24 Haziran seçimlerinin ardından Kocaeli genelinde ve Kandıra’da başarısız oldukları gerekçesiyle dün akşam istifa etmişti. İstifalar hakkında konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Ben örgütlerimden, ilçe başkanlarımdan, kadın kolları başkanlarımdan ve gençlik kolları başkanlarımdan memnunum. Hiç kimsenin istifa etmesine gerek yok. Biz imza verdik olmadı demenin anlamı yoktur” dedi.

İSTİFA ETMEYİN

Olağanüstü kurultay için imza vermek ne eksiklik ne de fazlalıktır diyen Sarıbay, “ Artık bu olağanüstü kurultay tartışmaları geride kalmalıdır. İstifaların devamının geleceğini düşünmüyorum. Kimse kimseye kırılmasın, üzülmesin çünkü ben de kimseye kırılmıyorum. CHP köklü ve demokratik bir partidir. İstifalar sonucunda partiye yine bir şey olmaz ama istifa etmesinler. İmza veren de vermeyen de benim ilçe başkanımdır” açıklamalarında bulundu.