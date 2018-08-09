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Depremin merkez üssünün sorunu kentsel dönüşüm

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, deprem öncesi yapılan binaların yerine yenilerinin inşası için kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

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Marmara Bölgesi'ni vuran ve Türkiye'yi derin acılara boğan 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 19 yıl geçti. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, depremin merkez üssü olan ilçede yaraların sarıldığını, ağır hasarlı bina kalmadığını söyledi. Mehmet Ellibeş depremde Gölcük'ün tamamen yıkıldığını ve ayağa kalkacağına şüphe ile bakıldığını belirterek, "Asrın felaketinin üzerinden tam 19 yıl geçti, daha dün gibi aslında hatıralarımızca taze ve canlı bir şekilde durmakta. O gün yaşadığımız felaket ömrümüzde görmediğimiz, yaşamadığımız, böyle bir depremin olabileceğini hayal edemediğimiz bir depremi yaşadık. 45 saniye sürdü ve yerin altından gelen o sarsıntı her yönden bizi salladı. 45 saniye süren bir sarsıntı sonucunda takriben 12 bin 500 civarında binamız bir kısmı tamamen hemen olay anında, bir kısmı da daha sonrasında ağır hasar alarak yıkıldı. Bunun sonucunda da 6 bin civarında insanımız deprem şehidi oldu. Deprem sonrasına baktığımızda altyapısıyla, üstyapısıyla, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, sağlık, eğitim tesisleriyle tamamen yıkılmış ve bir daha ayağa kalkacağı şüpheyle bakılan bir kent haline gelmiştik. Kolay bir süreç değildi ama çok şükür o günden başlayarak halkımız, insanımız ile el ele, kol kola, gönül gönüle birliktelik içerisinde yeniden yapılanma sürecini başlattık" diye konuştu.

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'ACILAR KALPLERE GÖMÜLDÜ'

İnsanlar acılarını kalplerine gömerek yaşamlarına devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, şunları kaydetti:

"Halkımız sabırla, azimle çalıştı, acılarını kalbine gömdü, depremin enkazından yeni bir filiz gibi yeni bir Gölcük'ün toplanmasına yardımcı oldu. Bugün çok şükür günlük yaşamın aksamadan devam ettiği, hayati önem arz eden ciddi bir sıkıntısı olmayan bir Gölcük haline geldik. Gölcük'te şu anda ağır hasarlı binamız yok, olan bütün ağır hasarlı binalar yıkıldı. Kısmen orta hasarlı binalarımız var. Depremden sonraki süreç içerisinde güçlendirilen ama ruhsata bağlanamayan ve bu şekliyle orta hasarlı bina şeklinde kalan binalar var. Onlar da süreç içerisinde valiliğimizin ve belediyelerimizin müşterek çalışmalarıyla gerekli yasal işlemlerle kontrol altına alınacaktır ve bu şekliyle Gölcük özelinde baktığımızda ağır hasarlı binamız yoktur."

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'EN ÖNEMLİ SORUN KENTSEL DÖNÜŞÜM'

Gölcük'te şu anda yaşanan en önemli sorunun kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Mehmet Ellibeş, şöyle konuştu:

"Şu anki imar planımız 3 kat ve 3,5 kat olarak söyleyebiliriz. Ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu bir meclis kararı doğrultusunda istisnai olarak ada bazında yapılan inşaat yapımlarında ve mevcut eski binaların yıkılması koşuluyla birtakım şartlar koşuluyla ilave kat izni verilebiliyor. Biz bu geçen 19 yıllık süreç içerisinde bütün maddi kayıplarımızı tabiri yerindeyse geri kazandık ve üzerine yeni tesisler de inşa ettik. Günlük yaşam aksamadan devam etmekte, bu değişim ve dönüşüm sürecek. Şimdi hızla kentsel dönüşüm çalışmalarında ayrı bir mecraya girdik. Bugün itibarıyla Gölcük'ün en önemli ve birinci öncelikli olarak sorunu kentsel dönüşümdür. 17 Ağustos 1999 depreminden önce var olan mevcut bina stoklarının yıkılarak yerine yeni şimdiki deprem yönetmeliğine uygun binaların yapılması konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 3 riskli alanda ve 2 rezerv alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızın başladığını da söyleyebilirim."

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EN KRİTİK BÖLGE DENİZEVLER

Başkan Mehmet Ellibeş, ilçede en kritik bölgenin, yıllardır sorunların kangrene dönüştüğü Denizevler bölgesi olduğunu, çalışmalarla bu bölgedeki problemleri çözdüklerini belirtti. Mehmet Ellibeş, şunları söyledi:

"Denizevler bölgesi yıllardır kangren haline gelmişti. Depremde zeminde 2 metreye yakın bir çökme olmuştu bu bölgede ama maalesef geçen yıllara rağmen oradaki hak sahiplerinin bir kısmı kalıcı konutlara gitmesine rağmen, bir kısmı da orada oturmaya devam ediyordu ve devletimiz bu anlamda tabiri yerindeyse çaresiz durumdaydı ama biz bu meselenin kökten çözümü anlamında girişimde bulunduk. Bölgenin risk altındaki bölümünün tahliyesi anlamında, Bakanlar Kurulu ve AFAD'ın almış olduğu kararlar doğrulusunda rezerv alan olarak ilan ettiğimiz Gölcük'te, 100 dönümlük arsa üzerinde yeni konutların inşası başlandı. TOKİ ile ortak yapıyoruz ve bu yıl sonu itibarıyla konutlar teslim edilecek ve Denizevler bölgesindeki takriben 200 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Kamulaştırma bedellerini alarak binalarından çıktılar ve biz de 400'e yakın binanın onarımını yaptık, geriye kalan binalar da konutların bitmesiyle yeni konutlarına taşınacak ve o bölgedeki sorun böylece çözülecek. Sanayi anlamındaki kentsel dönüşüm de başarıyla sürüyor. 2 ay içerisinde en geç, sanayi esnafımız kentsel dönüşüm kapsamında yeni yaptığımız iş yerlerimize kavuşacak, mevcut eski sanayi bölgesinin de yıkılmasına başlayacağız."

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ELEKTRİK DİREKLERİ ÖZELLİKLE KALDIRILMIYOR

Kavaklı sahilinde deprem sırasında sular altında kalan elektrik direklerini özellikle kaldırmadıklarını da belirten Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, "Çökmenin sonucunda bu elektrik direkleri sahilin içinde kaldı. Özellikle bunları sökmedik ki yarın buraya gelindiğinde, bu nedir denildiğinde, depremin nasıl bir gerçek olunduğunu gösterebilelim" dedi.

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