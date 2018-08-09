Liselere yerleşme süreci 8 Eylül'e kadar sürecek

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında ortaokuldan mezun olan öğrencilerin liselere geçişlerini düzenleyen tercihi ve yerleştirme kılavuzu uyarınca 2-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda yapılan yerleştirme işlemi sonuçları 30 Temmuz 2018 günü milli eğitim bakanlığı internet sitesinde yayınlandı. İlk tercihlerde öğrencilerin büyük bir bölümü okullara yerleşti. Yerleşemeyen öğrenciler için ise takvim işliyor.

SINIRLI SAYIDA ÖĞRENCİ YERLEŞEMEDİ

İlimizdeki ortaokulların 8. sınıflarından mezun olup tercihte bulunan öğrencilerin büyük çoğunluğu tercih ettikleri bir liseye yerleşti. Sınırlı sayıda yerleşemeyen öğrencinin, okullara yerleştirme süreci devam ediyor.

NAKİL DÖNEMİNDE DE TERCİH FIRSATI VAR

Herhangi bir liseye yerleşmiş ya da yerleşememiş her öğrenci nakil döneminde boş kontenjan olmasına bakılmaksızın her türlü liseyi tercih edebilecek. Nakil başvurusu yapan öğrenciler, il genelinde boş kalan kontenjanlarla diğer okullara nakil olacak öğrencilerden dolayı oluşacak boş kontenjanlara bakanlık tarafından yerleştirilecek.

ALO TERCİH HATTI

Nakil döneminde tercihte bulunacak öğrencilerin birinci yerleştirme başvurularında olduğu şekilde başvurularını okul müdürlüklerine okul müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gerekli bilgiyi alabilecek. Ayrıca Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Alo Tercih Hattı 300 58 57 numaradan da bilgi edinebilecek.

NAKİL VE TERCİH TAKVİMİ

6-10 Ağustos tarihleri arasında öğrenciler ve velileri 2. Tercihlerinde buluna bilecek. Sonuçlar 13 Ağustos’ta açılacak. İkinci tercihin ardından yine yerleşemeyen öğrenciler 13-17 Ağustos tarihleri arasında 3’üncü tercih döneminde tercih ya da nakil isteye bilecek. Bunun sonucu da 19 Ağustos’ta açıklanacak. Dördüncü tercih dönemi 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 3 Eylül’de açıklanacak. Buna rağmen yerleşemeyen öğrenciler 3-6 Eylül tarihleri arasında tercihte bulunabilecek ve 8 Eylülde sonuçlar açıklanacak. Yani 16 Eylül’e kadar tüm öğrenciler okullarına yerleşmiş olacak.