İZKANDER, Kandıra yolunun takipçisi olacak

İZKANDER Yönetim Kurulu Ömer Özkan başkanlığında ilk istişare toplantısını Kandıra’da gerçekleştirdi. Toplantıya İZKANDER Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Mustafa Satılmış ile İZKANDER bölge temsilcileri de katıldı.

Duble yolun takibini yapacağız

Toplantıda, Kandıra’nın kanayan yarası Kandıra duble yolunun takibini sürdürdüklerini ve durum hakkında bilgi almak için ilgili kurumlarla iletişime geçildiğini belirten Başkan Özkan, İZKANDER ailesi olarak hep birlikte bu sorunun üstesinden gelinebileceğini belirtti.

Güçlünün değil, haklının yanında olacağız

Türkiye gündemine de değinen Özkan, konuşmasında şunları söyledi: “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyoruz. İzmit ve Kandıra bölgesinde de birlik ve beraberliğin sağlanması gerekiyor. Kandıra bölgesinde temsilci sayısını artırarak büyük bir aile oluşturacağız. Bölge halkı artık ötelenemeyen bir güç olacak, istek ve ihtiyaçları göz ardı edilemeyecek. Amacımız tavana değil, tabana hizmettir. Güçlünün değil, haklının yanındayız” dedi.

Tarım ve hayvancılık öncelikli konularımız arasında

“Bölge halkının bütün dertlerine ortak olacak, birlikte çözüm bulmak için çaba harcayacağız” diyen Özkan “İZKANDER ailesi olarak ellimizden geleni yapacağız. Kandıra’nın kültürünün daha ileriki kuşaklara aktarılması için gerekli çalışmalar yapacağız. İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak çalışmalarla Kandıra ve İzmit bölgesinin tarım ve hayvancılığına katkıda bulunabilmek için azami özenin gösterilmesi için çalışacağız” şeklinde konuştu.